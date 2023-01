Las fotos de Ariel Ansaldo de Gran Hermano 2022 de joven: impactante cambio

Lo cierto es que desde las redes sociales, comenzaron a circular varias fotos de cómo era Ariel Ansaldo de joven, con 60 kilos menos, los cuales la mayoría engordó durante la pandemia, según admitió su papá Roberto en charla con el ciclo A la Barbarossa, Telefe.

“Hace tres años, cuando empezó el Covid, Ariel pesaba 78 kilos y yo también pesaba mucho menos, siempre fui flaquito. Pero acá en casa, comiendo, con la parrilla, no saliendo, Ariel se excedió. Yo sé que dentro de unos meses él va a volver a ser como antes”, reconoció el hombre.

En Twitter, se conocieron algunas fotos de cómo era Ariel hace varios años y donde se lo puede ver mucho más delgado y con la cabellera bien larga, causando la sorpresa de los usuarios.

Mirá cómo era Ariel Ansaldo antes: el impactante cambio físico.

Alfa le puso los puntos a Ariel en Gran Hermano 2022: "¡No me hables más!"

Se dio un tenso cara a cara entre Walter Alfa Santiago y Ariel Ansaldo en la cocina de Gran Hermano 2022. El hombre de Tigre de 60 años encaró a su nuevo compañero y le reiteró que no quiere tener ningún tipo de diálogo con él. "Qué lindo Alfa que nos salvó la gente, tenías razón, el apoyo de la gente es...", comenzó la charla Ariel.

Y ahí Alfa fue tajante: "La gente ve todo. Ve a los garcas, a los mentirosos, los que actúan y a los que tratan de tirar mier… a los demás para ensuciarlos. Yo te recibí con la mejor e intentaste tirarme mier… desde el primer momento. Intentaste tirarme mier… en la cena. Entonces, te lo vuelvo a decir, ¡no me hablés más! A ver si entendés. Yo le hablo a la gente que tengo ganas y con la gente que estoy bien".

"Bueno, yo te voy a hablar. Tenemos que vincularnos", le dijo Ariel. Y Alfa retrucó: "No, te lo pido por favor. Esto es de a dos. Con vos no me quiero vincular de ninguna manera".

"Cualquier cosa, menos la agresión", le insistió Ariel. "No te estoy agrediendo. Te estoy pidiendo por favor que no hagas algo que yo no quiero y que es que me hables. No me interesa tener ningún tipo de vínculo con vos, ninguno. Quedó claro, ¿no? A mí, la gente hipócrita, los manipuladores no me interesan. Ni buen día me digas porque no me interesa", señaló Alfa.

Y Ariel comentó: "¿Yo soy todo eso? Te voy a hablar porque no me queda otra. No me importa lo que te interesa a vos, estamos acá para hablar. Te voy a hablar, papito mío. Ahora, más que nunca. Hasta que me saques te voy a hablar todos los días".