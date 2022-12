Ariel lanzó una fuerte acusación contra Alfa en Gran Hermano 2022: "Le metiste los dedos en la boca"

Embed

Sin embargo, la buena onda entre ellos duró poco. En las últimas horas, Ariel tuvo una fuerte discusión con su compañero en la casa de Gran Hermano 2022.

En un video que viralizó en las redes, se ve a Alfa dirigiéndose a Ariel, muy enojado: "Cuando yo juego con alguien no me gusta que se meta nadie. Clarito. Te lo digo así. Yo estaba jugando con Camila, vos no podés ponerte en abogado".

Sin vueltas, el nuevo integrante del reality le respondió: "Estaba durmiendo, ¡le metiste los dedos en la boca!".

Gran Hermano 2022: picante cruce entre Nacho y Daniela por la relación con Thiago

Esta semana se vivió un momento de mucha tensión en la casa de Gran Hermano 2022. Nacho Castañares y Daniela Celis protagonizaron una fuerte discusión en el realiy.

¿El motivo? La joven de Moreno estaba esperando a Thiago Medina en la puerta del cuarto de los chicos.

Nacho, que tiene una gran amistad con el muchacho La Matanza, no vio bien la actitud de Daniela y se lo hizo saber. “¡Qué molesta que sos eh! Dejalo descansar!”, dijo a la morocha.

“¡No me rompas las pelotas nene!”, exclamó la joven de Moreno, sacada. “Soltalo que no vuela. Pobre pibe, debe tener los huevos como las pelotas estas para cerrar la puerta”, sentenció Nacho.