El contundente mensaje de Cazzu en la pelea entre Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra: "Mecanismo..."

La Jefa no anduvo con vueltas y sin mencionar a ninguna de la protagonistas dio una tajante visión sobre el tema que escaló mediáticamente en estas últimas horas.

"El patriarcado divide a las mujeres para sostener su poder", escribió la artista de música urbana. Y luego amplió sobre ese concepto: "La rivalidad femenina no es casual: funciona como mecanismo político".

Así, Cazzu dejó en claro su postura con un mensaje breve pero lleno de significado ante el revuelo que generó la acción virtual de Tini Stoessel de dejar de seguir a su colega. Por su parte, Emilia Mernes aún sigue siguiendo la cuenta de la pareja de Rodrigo De Paul.

cazzu mensaje ante la polemica entre tini stoessel y emilia mernes

Las explosivas declaraciones de Tini Stoessel en medio del conflicto con Emilia Mernes

En las redes sociales circuló una entrevista de hace un tiempo donde Tini Stossel se habría referido a las diferencia con Emilia Mernes con frases muy duras.

"Mi energía, estoy harta, me hicieron tan con... y me crucé con tantas víboras que ya ahora pongo límites en todos los aspectos y más en la industria, empecé a encontrarme. Ante era mucho más ingenua y era más chiquita. Y de repente cuando te empezás a dar cuenta de la verdad y de más por dónde va quizá la gente", había expresado la cantante en esa entrevista.

Y en ese sentido puntualizó el porque de su decisión de alejarse de alguna personas que no quería que estén má a su lado: "Lo bueno es que te hace elegir también quién querés ser vos. Y creo que empecé a cuidar mi energía, empecé a decir 'A estos lugares no voy, esta persona no me hace bien'. Porque yo soy muy de esperar 'hasta que me vean en el piso' y ahí decir 'Bueno, me alejo'. Ya no quiero llegar más a ese nivel de estar tan destruida para decir no quiero que forme más parte de mi vida".

"Cuidar mi energía, mi espacio, a los míos y entender quiénes son las personas que realmente te quieren. Hay como un aprendizaje del año pasado y del anterior muy fuerte", cerró con seguridad Tini Stoessel, lo que muchos usuarios tomaron también como un mensaje para su colega.