Aseguran que Marlene Rodríguez maltrató a los empleados del casamiento de su hijo con Stefi Roitman

Antes de que apareciera este hombre, la familia había mantenido reuniones con una empresa, que los llevó a conocer lugares y probar comidas en Exaltación de la Cruz, donde fue el enlace. Esta empresa terminó renunciando, sobre todo por el pedido de la esposa de Ricardo Montaner de que los invitados se alojaran gratis en un hotel de lujo.

“Querían que les diese habitaciones gratis, pero ellos no iban a subir ninguna historia para que no se sepa que era canje. También tenían que mentirle al hotel la fecha y el nombre de los famosos para que no se filtren”, contó Lucas Bertero en Intrusos.

“Era todo muy pesado, de muy mala manera y con muy malos tratos”, sumó el periodista.

image.png

Marlene Rodríguez se defendió tras las críticas por su vestido

Marlene Rodríguez quedó en el centro de la polémica después del casamiento de su hijo, Ricky, con la actriz Stefi Roitman.

La mujer de Ricardo Montaner decidió usar un vestido blanco y desató una polémica en las redes.

De hecho, trascendió que Stefi estaba furiosa con ella por ese detalle. "Hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda", habría dicho la actriz, furiosa con su suegra.

En una nota con Intrusos, Marlene habló del vestido que usó en el casamiento: "Sí, me criticaron mucho.... es un diseño típico de Carolina Herrera: camisa blanca y falda negra".

La mujer de Ricardo Montaner aclaró también que tiene una excelente relación con Stefi. "La amo con todo mi corazón. No es cierto lo que dicen", remarcó.

Pese a los dichos de Marlene en Intrusos, en las redes se viralizó una imagen, que desata más polémica.

La foto pertenece al casamiento de Evaluna con Camilo, el 8 de febrero de 2020. En esa ocasión, la mujer de Montaner usó un vestido rosa.