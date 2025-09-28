El firme mensaje de Camilota ante las últimas novedades en la salud de Thiago Medina

"¡Thiago hoy experimentó una leve mejoría! El resto de los parámetros continúan igual. Queremos agradecer a todos los que nos están ayudando y enviando sus fuerzas", concluyó Pestañela pidiendo nuevamente por las oraciones para Thiago Medina.

Lo cierto es que tras ese mensaje de Daniela, quien se pronunció por la misma vía sobre las últimas novedades en la salud de Thiago fue Camilota, hermana del ex Gran Hermano.

“Queremos agradecer de todo corazón a cada uno por el amor. Los mensajes y el apoyo que nos brindan en este momento tan difícil. Sentimos muy cerca cada palabra y cada oración. Les pedimos que sigan acompañándonos con su fe y sus rezos para mi hermano, que está luchando con todas sus fuerzas. Gracias infinitas por estar. Por no soltarnos y por demostrar tanto cariño”, indicó Camila Deniz con preocupación por el estado de su hermano.

camilota mensaje por thiago medina

Por qué evalúan operar otra vez a Thiago Medina

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva en estado reservado por el compromiso que presentan sus pulmones y esta semana los médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega comenzaron a barajar la posibilidad de una nueva intervención.

Tras la crisis respiratoria que atravesó el joven de La Matanza el martes por la noche los médicos comenzaron a analizar la posibilidad de realizarle una traqueostomía para tratar que sus pulmones comiencen a funcionar por sí solos.

“Hubo un ateneo para ver qué era lo que se hacía después de que el martes a la noche sufriera lamentablemente un hecho que los preocupó a todos, que tuvo que ver con las vías respiratorias”, explicó la periodista Pía Shaw en el ciclo A la Barbarossa (Telefe).

En ese sentido, la panelista amplió: “Pudo salir de esa crisis y finalmente se hizo, al otro día, un ateneo para ver cómo continuaban con los medicamentos y con respecto a la famosa traqueostomía que en algún momento se empezó a hablar la idea de que si esto no llegara a funcionar".

"Porque lo que tienen que intentar hacer es que sus pulmones empiecen a trabajar solos, y hoy siguen con una ayuda y necesitan que día a día haya un pasito más”, finalizó su explicación sobre la preocupación por la salud de Thiago Medina.

Cabe recordar que Thiago Medina fue operado hace unos días de la parrilla costal debido a las importantes lesiones sufridas tras el choque con su moto, en una cirugía que duró varias horas.