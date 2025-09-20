El incómodo momento que vivió Evangelina Anderson cuando un músico internacional intentó besarla

Embed

La situación se volvió el centro de la atención dentro del almuerzo, donde Eva nuevamente optó por marcar distancia, alejándose del lugar y dejando en claro su postura frente al avance no correspondido.

Por qué se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Evangelina Anderson y Martín Demichelis ya habían atravesado diversas versiones de crisis a lo largo de su historia. Una de las más comentadas surgió durante su estadía en México, cuando circularon rumores de infidelidades por parte del ex director técnico de River Plate. En aquel momento, ambos desmintieron la información y mostraron públicamente que seguían juntos.

La más fuerte en octubre del 2024, cuando Yanina Latorre aseguró en un programa televisivo que Demichelis habría mantenido un vínculo extramatrimonial con una azafata que conoció en un vuelo del club. Según la panelista, incluso existían imágenes comprometedoras que reforzaban la versión.

El tema volvió a instalarse con fuerza en agosto cuando Pepe Ochoa, en un enigmático en LAM (América TV), reveló que la separación era un hecho. Según el panelista, ambos acudieron al colegio de sus hijos para informar oficialmente sobre la situación, ya que el establecimiento lleva un seguimiento cercano de los estudiantes y necesitaban conocer el contexto familiar. Los motivos pusieron nuevamente a él en el centro de la polémica por presuntos engaños a Eva.