El incómodo momento que vivió Evangelina Anderson cuando un músico internacional intentó besarla

Evangelina Anderson compartió un almuerzo junto a su hermana Celeste y varias amigas. Además, participó un reconocido cantante internacional, quien en dos ocasiones intentó besarla. El video de este particular momento en la nota.

20 sept 2025, 20:40
Después de los intensos días que vivió Evangelina Anderson, vinculada recientemente con Leandro Paredes, la modelo decidió darse un respiro y nada mejor que disfrutarlo en Italia, acompañada de amigas y de un músico internacional: Eros Ramazzotti.

Sumado a eso, la modelo atraviesa una nueva etapa en su vida: recientemente separada de Martín Demichelis, se encuentra soltera por primera vez en casi dos décadas y el disfrute es mayor. En este contexto, viajó a Milán junto a su hermana Celeste, Majo Martino y la hermana de esta última para participar de la Semana de la Moda.

Entre desfile y desfile, organizaron una reunión con Milca Gili y protagonizaron un particular momento con el cantante italiano mientras se filmaban entonando las estrofas de una de sus canciones. La dinámica del almuerzo, marcada por la música y la distensión, llevó a que Ramazzotti se mostrara cada vez más cercano a Evangelina, hasta que en un momento decidió avanzar más allá e intentó besarla dos veces. Anderson reaccionó con rapidez y, ante la mirada del resto, rechazó el gesto agachándose, evitando así el contacto.

Este episodio no fue aislado: segundos después, el cantante repitió la maniobra, mientras el grupo reía. El video lo compartió Gili en sus historias de Instagram, etiquetando a la argentina, y le sumó la frase: “Alguien se enamoró…”.

La situación se volvió el centro de la atención dentro del almuerzo, donde Eva nuevamente optó por marcar distancia, alejándose del lugar y dejando en claro su postura frente al avance no correspondido.

Por qué se separaron Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Evangelina Anderson y Martín Demichelis ya habían atravesado diversas versiones de crisis a lo largo de su historia. Una de las más comentadas surgió durante su estadía en México, cuando circularon rumores de infidelidades por parte del ex director técnico de River Plate. En aquel momento, ambos desmintieron la información y mostraron públicamente que seguían juntos.

La más fuerte en octubre del 2024, cuando Yanina Latorre aseguró en un programa televisivo que Demichelis habría mantenido un vínculo extramatrimonial con una azafata que conoció en un vuelo del club. Según la panelista, incluso existían imágenes comprometedoras que reforzaban la versión.

El tema volvió a instalarse con fuerza en agosto cuando Pepe Ochoa, en un enigmático en LAM (América TV), reveló que la separación era un hecho. Según el panelista, ambos acudieron al colegio de sus hijos para informar oficialmente sobre la situación, ya que el establecimiento lleva un seguimiento cercano de los estudiantes y necesitaban conocer el contexto familiar. Los motivos pusieron nuevamente a él en el centro de la polémica por presuntos engaños a Eva.

