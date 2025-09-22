La señal que dio Thiago Medina que puso a los médicos en alerta

Embed

La foto de Thiago Medina que se volvió viral

En las últimas horas, Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano, compartió una imagen conmovedora de Thiago Medina, quien atraviesa un momento crítico tras un grave accidente.

En la fotografía, se lo ve al joven de La Matanza acompañado por una de sus hijas. "Los que puedan seguimos con la Cadena de Oración por Thiaguito", escribió el ex participante del reality de Telefe.

Thiago permanece internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno. Fue intervenido quirúrgicamente, su estado es delicado y los profesionales médicos monitorean su evolución con atención.

El último parte médico indicó:

"El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires. La operación duró cuatro horas y media. Se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Se mantuvo hemodinamicamente estable. No presentó intercurrencias. En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución. Pronóstico reservado."

Las personas cercanas a Thiago continúan solicitando cadenas de oración. Se mantienen en vigilia, con la esperanza de que pronto esta etapa quede atrás y que él pueda despertar y seguir adelante junto a sus hijas, Aime y Laia.