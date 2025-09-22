A24.com

CONSTERNACIÓN TOTAL

La señal que dio Thiago Medina que puso a los médicos en alerta

Se conoció un dato clave de la internación de Thiago Medina de Gran Hermano en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

22 sept 2025, 11:39
El pasado viernes, Thiago Medina fue sometido a una intervención quirúrgica para reparar la parrilla costal. El ex participante de Gran Hermano permanece en terapia intensiva en estado crítico y continúa hospitalizado desde el viernes 12 de septiembre, día en que sufrió un grave accidente en moto.

Para este lunes se espera un nuevo parte médico. No obstante, Pía Shaw reveló en A la Barbarossa que la familia y los profesionales tratantes están en alerta debido a que Thiago presentó nuevamente fiebre, lo que obliga a los médicos a modificar el tratamiento antibiótico y realizar nuevos cultivos.

El neumonólogo Carlos Luna explicó en el programa matutino de Telee que, si Thiago logra superar esta etapa, podría recuperarse completamente: "La cirugía torácica tiene relevancia y puede dejar alguna incomodidad leve, aunque no necesariamente derivará en secuelas graves. El pulmón suele regenerarse bastante bien, no hay que anticipar complicaciones de salud importantes a futuro por esta intervención".

Más allá de los avances que puedan surgir, la familia continúa solicitando cadenas de oración por su recuperación. Daniela Celis y los hermanos de Thiago se turnan para acompañarlo en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde también se han acercado seguidores del ex GH para entregar rosarios, estampitas, carteles y otras muestras de afecto.

La foto de Thiago Medina que se volvió viral

En las últimas horas, Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano, compartió una imagen conmovedora de Thiago Medina, quien atraviesa un momento crítico tras un grave accidente.

En la fotografía, se lo ve al joven de La Matanza acompañado por una de sus hijas. "Los que puedan seguimos con la Cadena de Oración por Thiaguito", escribió el ex participante del reality de Telefe.

Thiago permanece internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, ubicado en Moreno. Fue intervenido quirúrgicamente, su estado es delicado y los profesionales médicos monitorean su evolución con atención.

El último parte médico indicó:

"El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires. La operación duró cuatro horas y media. Se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Se mantuvo hemodinamicamente estable. No presentó intercurrencias. En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución. Pronóstico reservado."

Las personas cercanas a Thiago continúan solicitando cadenas de oración. Se mantienen en vigilia, con la esperanza de que pronto esta etapa quede atrás y que él pueda despertar y seguir adelante junto a sus hijas, Aime y Laia.

