Wanda Nara recibió un regalo muy especial de Martín Migueles y lo mostró con una pista clave

Por otro lado, este fin de semana Maxi López llegó a Buenos Aires para sumarse oficialmente a las prácticas de MasterChef Celebrity. Wanda compartió un video del reencuentro familiar en su casa, donde se lo ve a Maxi saludando a sus hijos. Lo que llamó la atención fue la presencia de Migueles en la misma imagen, lo que confirma que ya hubo presentación formal entre el exfutbolista y el nuevo novio de la conductora.

wanda nara martin migueles

wanda nara martin migueles 2

wanda nara 1

¿Estalló la interna en MasterChef por un enojo de Maxi López con Wanda Nara?

La primera gran controversia de MasterChef Celebrity (Telefe) estalló a poco de comenzar, y tiene como protagonistas a Wanda Nara y Maxi López.

Como es habitual en el formato, antes de iniciar las grabaciones oficiales, los famosos reciben una capacitación intensiva para familiarizarse con técnicas básicas de cocina. Según reveló Daniel Fava en A la Tarde (América TV), estas prácticas incluyen un pago acordado, pero López aún no habría cobrado lo prometido.

El periodista explicó: "Maxi López, cuando lo llaman de MasterChef con la oferta, se despacha con una fortuna. En Telefe le dicen que no y es Wanda Nara la que lo vuelve a llamar para decirle: 'La diferencia la pongo yo con un sponsor'. Ahí cierran un contrato millonario de palabra".

Fava agregó que el acuerdo no se habría concretado: "Prometió, pero no cumplió y la plata no aparece", dejando entrever que el conflicto podría escalar si no se resuelve pronto.