Wanda Nara recibió un regalo muy especial de Martín Migueles y lo mostró con una pista clave

Hace un mes, en Sálvese quien pueda (América TV), habían adelantado que Wanda Nara estaría iniciando una nueva relación. El hombre en cuestión es Martín Migueles, socio de Elías Piccirillo, expareja de Jésica Cirio.
A través de sus redes sociales, Wanda Nara compartió el romántico gesto que tuvo su nuevo novio, Martín Migueles.
Aunque ella insiste en llamarlo su “amigo”, en las últimas semanas se los vio juntos en distintos lugares: viajaron a Punta del Este y fueron a la cancha de River, dejando en evidencia que el vínculo va más allá de la amistad.
Ahora, desde sus historias de Instagram, Wanda mostró que Migueles la sorprendió con flores amarillas por el Día de la Primavera. La rubia subió varias imágenes y al costado de ellas agregó la letra "M" y un emoji de corazón amarillo.
Cabe remarcar que regalar flores amarillas el 21 de septiembre se volvió una costumbre popular, especialmente entre parejas, como símbolo de amor, alegría y buenos deseos. La tendencia resurgió gracias a la serie Floricienta, que marcó a toda una generación y se viralizó en redes sociales.
Por otro lado, este fin de semana Maxi López llegó a Buenos Aires para sumarse oficialmente a las prácticas de MasterChef Celebrity. Wanda compartió un video del reencuentro familiar en su casa, donde se lo ve a Maxi saludando a sus hijos. Lo que llamó la atención fue la presencia de Migueles en la misma imagen, lo que confirma que ya hubo presentación formal entre el exfutbolista y el nuevo novio de la conductora.
La primera gran controversia de MasterChef Celebrity (Telefe) estalló a poco de comenzar, y tiene como protagonistas a Wanda Nara y Maxi López.
Como es habitual en el formato, antes de iniciar las grabaciones oficiales, los famosos reciben una capacitación intensiva para familiarizarse con técnicas básicas de cocina. Según reveló Daniel Fava en A la Tarde (América TV), estas prácticas incluyen un pago acordado, pero López aún no habría cobrado lo prometido.
El periodista explicó: "Maxi López, cuando lo llaman de MasterChef con la oferta, se despacha con una fortuna. En Telefe le dicen que no y es Wanda Nara la que lo vuelve a llamar para decirle: 'La diferencia la pongo yo con un sponsor'. Ahí cierran un contrato millonario de palabra".
Fava agregó que el acuerdo no se habría concretado: "Prometió, pero no cumplió y la plata no aparece", dejando entrever que el conflicto podría escalar si no se resuelve pronto.