Así está hoy Luca, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin

“El cine me gusta como un escape, no de cinéfilo, prefiero ver películas desde mi casa. Lo trágico es que me gustaría ver películas de productoras más chicas en la pantalla grande, pero acá no llegan entonces las tengo que ver en casa”, contó hace un tiempo sobre su pasión, en una entrevista en radio Cultural.

“De chico siempre me quedaba pegando a la tele mirando series y películas y lo encontré como un escape que lo disfruto bastante. A los 6 años ya estaba cebado mirando películas todos los días”, indicó.

“Veo muchas series también, pero llego a ver seis o siete películas por semana. Y muchas de ellas, viejas, porque a veces me cuesta encontrar cosas nuevas interesantes, entonces, reveo los clásicos”, remarcó.

Luca Martin

Luca Martin contó cómo es la relación con sus padres

Luca también es amante de la tecnología y la música, ya que llegó a ser vocalista en una banda de amigos. Aunque su verdadera pasión sería la dirección, tal como aseguró en una oportunidad, que le gustaría poder escribir o dirigir un papel para Anthony Hopkins, el reconocido actor, director y productor británico.

En cuanto a lo personal, mantiene una muy buena relación con sus padres pero siente gran admiración profesional por Matías. "Mi viejo es un grande, siempre lo fue, no es sólo conmigo. En mi caso particular me apoya incondicionalmente, pese a mis miedos e inseguridades. Igual mi madre, siempre. Me trata de aconsejar, me manda mensajes cuando estoy al aire. Son mis grandes ejemplos y pilares. Ellos quieren mi felicidad, siempre y cuando yo sea feliz, me apoyan", manifestó.