"Tiene todo servido": el picante ida y vuelta entre Pablo Migliore y la China Ansa en MasterChef

Lejos de terminar ahí, el ida y vuelta entre la China y Migliore continuó con algunas chicanas que, en medio de los rumores que los vinculan sentimentalmente, no pasaron inadvertidas.

"Pablo, te odio", lanzó Ansa en tono de broma. Sorprendido por el comentario, el exfutbolista no se quedó callado y retrucó: "¿Yo qué tengo que ver, amiga?". Sin dar demasiadas explicaciones, la periodista insistió: "No sé, te odio".

Cómo enfrentó los rumores el marido de la China Ansa

La China Ansa quedó en el centro de la polémica luego de que Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, hiciera circular versiones sobre una supuesta infidelidad con Pablo Migliore, su compañero en MasterChef Celebrity (Telefe). En medio del escándalo, la periodista reveló cómo reaccionó su marido, Diego Mendoza, con quien tiene dos hijos.

En diálogo con SQP (América TV), Ansa aseguró que su esposo se tomó los rumores con absoluta tranquilidad y que, lejos de cuestionarla, continúa apoyándola en su participación en el reality culinario.

"Mi marido lo único que piensa es: 'Ajá, perfecto, ¿cómo estás cocinando? ¿Cuántos balcones metiste?'. Él me recontra banca, entiende todo de los medios, no se le escapa nada, no es ningún boludo", aseguró ante la consulta de Nico Peralta sobre si Mendoza le había pedido que abandonara el programa.

Además, la periodista sorprendió al reconocer que su marido manejó la situación con más calma que ella. "Con lo de Migliore, el que mejor se tomó la situación fue él, mejor que yo", confesó.

Por último, Ansa apuntó contra las versiones difundidas por Nora Colosimo y desafió a que se presenten pruebas del supuesto acercamiento con el exarquero. "Me muero por ver las pruebas que dice Nora", sentenció.