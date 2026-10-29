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"Tiene todo servido": el picante ida y vuelta entre Pablo Migliore y la China Ansa en MasterChef

La China Ansa y Pablo Migliore volvieron a coincidir en las cocinas de MasterChef Celebrity y protagonizaron un picante intercambio a los gritos que no pasó inadvertido.

29 oct 2026, 23:38
Tiene todo servido: el picante ida y vuelta entre la China Ansa y Pablo Migliore en MasterChef

"Tiene todo servido": el picante ida y vuelta entre la China Ansa y Pablo Migliore en MasterChef

Tiene todo servido: el picante ida y vuelta entre la China Ansa y Pablo Migliore en MasterChef

"Tiene todo servido": el picante ida y vuelta entre la China Ansa y Pablo Migliore en MasterChef

En medio del revuelo que desataron las versiones difundidas por Nora Colosimo sobre un supuesto beso entre Pablo Migliore y la China Ansa, ambos participantes siguen compartiendo las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe), mientras la polémica continúa sumando nuevos capítulos fuera del reality.

El escándalo estalló esta semana y, desde entonces, todas las miradas quedaron puestas en los protagonistas del rumor. Sin embargo, hay un detalle que no pasa inadvertido: el programa se emite con varias semanas de diferencia respecto de sus grabaciones, por lo que lo que se ve en pantalla todavía está lejos de reflejar el revuelo que se vive actualmente fuera de las cocinas.

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Este 29 de octubre, volvieron a coincidir en las cocinas y protagonizaron un llamativo ida y vuelta que, en medio de los rumores que los rodean, ahora cobra otro sentido para los televidentes. El intercambio surgió a raíz de los ingredientes que debían utilizar para preparar el plato solicitado por el jurado, integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana, donde el exfutbolista tenía una gran variedad que molestó a la periodista y de lo que se quejó durante toda la gala.

En medio de la preparación de los platos, Wanda Nara intervino de manera irónica al notar que el exarquero necesitaba ayuda y lanzó una sugerencia que dio pie a un divertido intercambio entre los participantes. "China, dale una mano a Migliore", le recomendó la conductora. Sin embargo, la periodista no tardó en responder con picardía: "Tiene todo servido".

Lejos de terminar ahí, el ida y vuelta entre la China y Migliore continuó con algunas chicanas que, en medio de los rumores que los vinculan sentimentalmente, no pasaron inadvertidas.

"Pablo, te odio", lanzó Ansa en tono de broma. Sorprendido por el comentario, el exfutbolista no se quedó callado y retrucó: "¿Yo qué tengo que ver, amiga?". Sin dar demasiadas explicaciones, la periodista insistió: "No sé, te odio".

Cómo enfrentó los rumores el marido de la China Ansa

La China Ansa quedó en el centro de la polémica luego de que Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, hiciera circular versiones sobre una supuesta infidelidad con Pablo Migliore, su compañero en MasterChef Celebrity (Telefe). En medio del escándalo, la periodista reveló cómo reaccionó su marido, Diego Mendoza, con quien tiene dos hijos.

En diálogo con SQP (América TV), Ansa aseguró que su esposo se tomó los rumores con absoluta tranquilidad y que, lejos de cuestionarla, continúa apoyándola en su participación en el reality culinario.

"Mi marido lo único que piensa es: 'Ajá, perfecto, ¿cómo estás cocinando? ¿Cuántos balcones metiste?'. Él me recontra banca, entiende todo de los medios, no se le escapa nada, no es ningún boludo", aseguró ante la consulta de Nico Peralta sobre si Mendoza le había pedido que abandonara el programa.

Además, la periodista sorprendió al reconocer que su marido manejó la situación con más calma que ella. "Con lo de Migliore, el que mejor se tomó la situación fue él, mejor que yo", confesó.

Por último, Ansa apuntó contra las versiones difundidas por Nora Colosimo y desafió a que se presenten pruebas del supuesto acercamiento con el exarquero. "Me muero por ver las pruebas que dice Nora", sentenció.

     

 

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