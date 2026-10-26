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A Sabrina Rojas le preguntaron si volvería con Luciano Castro y fue tajante: "La palabra pareja con él..."

La conductora Sabrina Rojas se refirió a cómo está su vínculo con Luciano Castro y fue sincera sobre si volvería a estar en pareja con el actor.

26 oct 2026, 09:25
A Sabrina Rojas le preguntaron si volvería con Luciano Castro y fue tajante: La palabra pareja con él...&nbsp;
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Sabrina Rojas y Luciano Castro se separaron a mediados de 2021 después de once años en pareja y dos hijos en común. Tras el final de la relación, pasaron por varios momentos de idas y vueltas en público.

La conductora habló con el programa Infama (América Tv) acerca de su presente con el actor y reveló en qué momento se encuentran de la relación.

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“Estamos en un momento hermoso como papás de nuestros hijos. Con Luciano tenemos idas y vueltas. Hay veces que coincidimos o aún cuando nos peleamos lo podemos hacer desde una charla y otras veces que no nos aguantamos ni escucharnos respirar. En este momento estoy pasando un buen momento y podemos pasar algún que otro momento en familia y demás”, reconoció Sabrina Rojas sobre el buen presente que pasa con el actor en cuanto a la comunicación.

Y sobre el momento de salud de su expareja, la conductora evitó entrar en detalles aunque remarcó su felicidad por verlo bien: “Él está muy bien y me pone contenta. No hay nada que me convenga más que él esté bien porque es el padre de mis hijos y no hay nada mejor que tengan un padre feliz, estable y económicamente tranquilo".

"A mí me conviene que a Luciano le vaya bien por eso voy a ser la última en desearle el mal. Después no quiere decir que cuando no esté de acuerdo no lo diga o tenga que sentir amorosidad todo el tiempo con una persona que no estoy de acuerdo”, continuó.

La categórica frase de Sabrina Rojas por Luciano Castro como pareja

Sabrina Rojas fue consultada por Noelia Santone en la entrevista si volvería a estar en pareja con Luciano Castro y la conductora fue contundente en su respuesta.

“¿Con Lu? No, para mí la palabra pareja con Lu no va”, arremetió la conductora de Pasó en América. Y la cronista insistió: “¿Chongo? Aunque sea para divertirte un poco...”.

Sin embargo, Sabrina Rojas, que viene de separarse del exfutbolista José Pepe Chatruc, se mostró inflexible en su postura y dejó en claro que ya no existirá nada de eso entre los dos.

“¿Con Luciano? ¡No! ¡Ni loca! Lo adoro y lo quiero, pero te tiene que gustar una persona para chonguear y yo no gusto más de él”, concluyó firme.

     

 

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