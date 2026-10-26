A Sabrina Rojas le preguntaron si volvería con Luciano Castro y fue tajante: "La palabra pareja con él..." 

"A mí me conviene que a Luciano le vaya bien por eso voy a ser la última en desearle el mal. Después no quiere decir que cuando no esté de acuerdo no lo diga o tenga que sentir amorosidad todo el tiempo con una persona que no estoy de acuerdo”, continuó.

La categórica frase de Sabrina Rojas por Luciano Castro como pareja

Sabrina Rojas fue consultada por Noelia Santone en la entrevista si volvería a estar en pareja con Luciano Castro y la conductora fue contundente en su respuesta.

“¿Con Lu? No, para mí la palabra pareja con Lu no va”, arremetió la conductora de Pasó en América. Y la cronista insistió: “¿Chongo? Aunque sea para divertirte un poco...”.

Sin embargo, Sabrina Rojas, que viene de separarse del exfutbolista José Pepe Chatruc, se mostró inflexible en su postura y dejó en claro que ya no existirá nada de eso entre los dos.

“¿Con Luciano? ¡No! ¡Ni loca! Lo adoro y lo quiero, pero te tiene que gustar una persona para chonguear y yo no gusto más de él”, concluyó firme.