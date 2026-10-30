Yanina Latorre reveló cómo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Va a ser como estar en Disney"

Qué películas inspirarán la boda de Tini y Rodrigo de Paul

Uno de los datos que más llamó la atención del relato de Yanina es que habría tres películas como punto de partida para diseñar distintos momentos de la celebración. Aunque no dio a conocer los nombres de las producciones, explicó que una de ellas será la referencia principal para la ambientación, mientras que las otras dos aparecerán en diferentes instancias de la fiesta.

“Hay partes que van a ir pasando basado en tres películas que los identifican a ellos con su historia de amor”, detalló la periodista.

Además, Latorre adelantó que una heroína de una de esas películas tendrá un papel importante en la propuesta visual: funcionará como inspiración para la entrada y la decoración. Según explicó, Tini se identifica con ese personaje por su recorrido personal y profesional, un detalle que le aportaría un significado más íntimo a la puesta en escena.

“Va a ser como estar en Disney, muy Tini todo”, resumió la conductora, al referirse al estilo que tendría la celebración.

Por último, Yanina volvió a destacar que la cantante está involucrada en todos los aspectos de la organización y que nada quedaría librado al azar. “De todo se ocupa ella. Todo, todo, todo”, aseguró.