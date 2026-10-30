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Yanina Latorre reveló cómo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Va a ser como estar en Disney"

Yanina Latorre contó que la pareja prepara una celebración con una puesta cinematográfica, tres películas como inspiración y detalles diseñados por Tini Stoessel.

30 oct 2026, 00:20
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul promete convertirse en un acontecimiento que irá mucho más allá de una celebración tradicional. Según contó Yanina Latorre, la pareja prepara una fiesta con una puesta en escena cinematográfica, momentos especialmente diseñados y una estética que tendrá el sello personal de la cantante.

Durante su programa radial en El Observador, la conductora compartió algunos detalles de la organización y aseguró que Tini está detrás de cada decisión. La boda, cuya fecha de diciembre trascendió de manera extraoficial, tendría una propuesta artística pensada como un espectáculo, con distintas referencias a la historia de amor de los protagonistas.

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“Ella lo escribió como si fuera un show”, contó Latorre, al describir el nivel de planificación que tendría el evento. De acuerdo con su información, no se trataría simplemente de elegir una ambientación o una decoración, sino de construir una experiencia con escenas y momentos inspirados en producciones cinematográficas que tienen un significado especial para la pareja.

Qué películas inspirarán la boda de Tini y Rodrigo de Paul

Uno de los datos que más llamó la atención del relato de Yanina es que habría tres películas como punto de partida para diseñar distintos momentos de la celebración. Aunque no dio a conocer los nombres de las producciones, explicó que una de ellas será la referencia principal para la ambientación, mientras que las otras dos aparecerán en diferentes instancias de la fiesta.

“Hay partes que van a ir pasando basado en tres películas que los identifican a ellos con su historia de amor”, detalló la periodista.

Además, Latorre adelantó que una heroína de una de esas películas tendrá un papel importante en la propuesta visual: funcionará como inspiración para la entrada y la decoración. Según explicó, Tini se identifica con ese personaje por su recorrido personal y profesional, un detalle que le aportaría un significado más íntimo a la puesta en escena.

“Va a ser como estar en Disney, muy Tini todo”, resumió la conductora, al referirse al estilo que tendría la celebración.

Por último, Yanina volvió a destacar que la cantante está involucrada en todos los aspectos de la organización y que nada quedaría librado al azar. “De todo se ocupa ella. Todo, todo, todo”, aseguró.

     

 

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