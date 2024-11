Así fue el mágico cumpleaños de Chloe, la hija de Jésica Cirio: las imágenes

Pero los usuarios en esta oportunidad no repararon en el tema sino en la cabellera de Chloe. La niña tiene raíces más oscuras, como si su cabello le hubiera crecido dejando en vistas que se tiñe, como le pasa a muchas mujeres adultas. Pero esto generó muchas denuncias contra Cirio, acusando a la madre de teñir a su hija de rubia.“Vieron el color natural de la raíz de la nena”, “Ay, no por qué le tiñe el pelo, es tan linda”, “Ese color de pelo de la nena es real?”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video de los seguidores alarmados con este detalles.Pero los usuarios en esta oportunidad no repararon en el tema sino en la cabellera de Chloe. La niña tiene raíces más oscuras, como si su cabello le hubiera crecido dejando en vistas que se tiñe, como le pasa a muchas mujeres adultas. Pero esto generó muchas denuncias contra Cirio, acusando a la madre de teñir a su hija de rubia.“Vieron el color natural de la raíz de la nena”, “Ay, no por qué le tiñe el pelo, es tan linda”, “Ese color de pelo de la nena es real?”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video de los seguidores alarmados con este detalles.