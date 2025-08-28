Así fue la reacción de Brenda Asnicar y Laura Esquivel a casi dos décadas de una famosa escena de Patito Feo

En tanto, tras recordar que hace un año no se veían personalmente, Esquivel aseguró que igualmente están en contacto. "De vez en cuando nos tiramos mensajitos. Nos tiramos amor”, admitió. Claro que al momento de describir el vínculo entre ella, la icónica protagonista de Patito Feo confió: “Siento como una especie de hilo… viste, el hilo rojo, una hermandad que va más allá… fue un momento donde coincidimos para hacer algo maravilloso y éramos dos nenas que querían literalmente pasarla bien y hacer lo que les gusta”.

La icónica escena de Patito Feo en la que Brenda Asnicar y Laura Esquivel intercambiaron sus personajes

Y tras recordar que tenían 13 y 15 años cuando comenzaron las grabaciones de la tira infanto juvenil que produjo Marcelo Tinelli para la pantalla de El Trece durante 2007 y 2008, frente a todos los fanáticos Brenda Asnicar y Laura Esquivel compartieron y reaccionaron juntas a una histórica escena de Patito Feo donde la protagonista y la antagonista de la ficción intercambiaban sus identidades.

Allí, Brenda, en su personaje de Antonella pero con el espíritu de su rival, se quejaba: “Toda la vida sufro teniendo que soportar que todos me dicen que soy tan mala como vos”; mientras que Laura, en su personaje de Patricia pero con el carácter de Antonella, responde rápida de reflejos: “Bueno, peor es que la gente piense que yo soy tan fea como vos”.

Y mientras el diálogo seguía con un "Ay, no te soporto más. No te soporto”, por parte del personaje de Asnicar, el de Esquivel remató tal como lo haría su rival en la ficción: “Lo mismo digo yo. ¿Sabés qué? Mientras esté en tu cuerpo, pienso divertirme. Vos hacé lo que quieras. Si querés llorar, llorá, mi amor, llorá. Bye, bye. Besitos”.

Como era de suponer, las risas y aplausos estallaron en el estudio al recordar aquellos verdaderos duelos, aunque polémicos por cierto, entre las actrices que en realidad nunca se trasladó a la vida real.

Lo cierto es que la posibilidad de una versión teatral de Patito Feo en la calle Corrientes generó gran expectativa entre los fanáticos. Sin embargo, Laura Esquivel aclaró recientemente que no formará parte del elenco. En diálogo con Mediodía Bien Arriba (TV Pública), la actriz fue contundente: “No tengo ganas de meterme en un personaje de nuevo. Yo largué el personaje cuando lo terminé de hacer”.

Esquivel explicó así que la decisión responde a un proceso personal y profesional, marcado por su carrera musical en Italia. “Hoy amo el proyecto con toda mi vida, pero es un ‘no’ al personaje y un ‘sí’ a las canciones con las que crecimos junto al público”, concluyó.