Gastón Pauls vuelve a la televisión con las historias más profundas en "Ser Humanos" por América

Gastón Pauls confesó cómo Agustina Cherri le salvó la vida en su peor momento de adicción

Gastón Pauls fue entrevistado por Andrea Rincón para el programa Con todo respecto (El Nueve) y el conductor abrió su corazón como nunca al relatar un episodio que lo marcaría para siempre y que involucra también a su ex pareja Agustina Cherri.

“Hay una frase muy linda entre los adictos que nos decimos. El adicto es una persona que está en el fondo de un pozo y tiene una pala y una escalera. ¿Qué agarra al adicto? La pala. Se hunde más", empezó contando el actor y conductor.

Y agregó: “Salvo que venga otro y te diga: ‘tenés la escalera al lado, ¿por qué no la agarrás?’". Y ahí contó qué hizo Agustina Cherri en su momento y que le sirvió para hacer un click clave en su vida.

“Yo había tenido un montón de intentos de dejar. Cuando se murió un amigo, cuando otro se suicidó, la noche que casi me muero de una sobredosis, cuando alcoholizado choqué y casi lastimo a un amigo...”, explicó Gastón Pauls.

"Tenía la escalera al lado, no la vi. Por la escalera me refiero a Dios, al poder superior, a mi poder de sanación. Pero la más fuerte -de hecho ahí arrancó mi recuperación- fue Agustina, que era mi pareja en ese momento”, recordó en detalle.

Pauls recordó que le pidió en reiteradas veces perdón a la actriz por su problema y que ella no le contestó en ningún momento, acción que le hizo darse cuenta de lo mal que estaba procediendo.

“Ella estaba acostada en la cama leyendo un libro y yo estuve 15 minutos pidiéndole perdón. Pero como pedimos perdón los adictos, diciéndole que me perdone para irme al rato a seguir consumiendo”, aseguró el actor.

Y amplió sobre ese momento bisagra: “No me salió una lágrima, porque yo lo que quería era el perdón para continuar drogándome. Solo seguía leyendo el mismo libro (por Cherri)”.

“Le estoy hablando y no me ve, no me escucha”, recordó con emoción el actor sobre esa acción de su entonces pareja que lo conmovió y no olvida. “No, no estoy muerto, la estoy perdiendo. Y yo sabía que iba a ser la madre de mis hijos”, reflexionó en la entrevista sobre el duro momento que vivió en ese entonces.