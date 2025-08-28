El contundente consejo de Julieta Prandi a Wanda Nara tras compararse con ella: "Que sepa que..."

“Yo lo que les digo a todas, no importa quién, a todas las víctimas de violencia, es que tienen que saber que el camino es largo. Fueron cinco años donde pasé por muchísimas pericias y tratamientos. Es por uno y por la justicia”, advirtió.

Por último, Julieta confió que de ahora en más prefiere mantenerse al margen y concentrarse en poner sus energías en recomponer su vida junto a sus hijos y su pareja. “Muchos me escriben, pero no estoy con ganas de ir a ningún programa porque quiero seguir con mi vida. Si ella inicia el camino, que sepa que es largo y doloroso, pero que se puede encontrar justicia”, concluyó firme.

Julieta Prandi con Sanatiago Riva Roy -captura LAM

La noticia que trajo alegría a Julieta Prandi tras la condena a Claudio Contardi

A dos semanas de que la Justicia condenara a Claudio Contardi a 19 años de prisión por violencia de género y abuso sexual agravado, su expareja Julieta Prandi atraviesa un presente de alivio y transformación. Luego de años de calvario y de una espera judicial que se extendió por cinco años, la modelo y conductora finalmente encontró paz y seguridad para ella y sus hijos, Rocco y Mateo.

Desde ese momento, Prandi asegura sentirse más libre y protegida, y no duda en compartir en sus redes sociales el apoyo que recibe de amigos, familiares y seguidores que la acompañan en esta nueva etapa.

Pero además de su vida personal, la actriz también celebró recientemente un logro profesional: su libro “Yo tendría que estar muerta”, una novela ficcionada en la que volcó gran parte del dolor que vivió durante su matrimonio, agotó su primera edición y ya lanzó una segunda tirada.

IG Julieta Prandi - libro

“En marzo del año pasado publiqué mi primer libro, una novela basada en hechos reales con la editorial Orlando Books. Hoy, con mucha emoción, les quiero compartir que sale la segunda edición ya que se agotaron todos”, anunció Julieta a través de sus Instagram Stories.

Al momento de presentar la obra en 2023, Prandi compartió una reflexión que hoy cobra aún más fuerza: “Desde el abismo más oscuro, donde la desesperación ahoga cada respiro, surge esta historia basada en hechos reales. Esto va más allá de ser un simple libro; es un grito de valentía en el silencio ensordecedor de lo inimaginable. Que esta historia siga despertando vidas”.

De esta manera, la condena judicial a su expareja y el éxito de su libro marcan un nuevo capítulo en la vida de Prandi, donde el dolor comienza a transformarse en resiliencia y conquista personal.