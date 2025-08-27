El rotundo cambio de vida y sorpresivo anuncio de un ex Gran Hermano: "Me cansé"

Y remarcó: "Quiero estar tranquilo en mi casa allá, quiero poder estar con alguien y que no todo el mundo sepa con quién estoy viviendo o se esté metiendo en mi relación o trabajo, que todo el mundo esté opinando".

Sobre su decisión de cara al futuro, Alan Simone explicó: "Me cansé, ahora quiero una vida tranquila y ser una persona más, normal, quiero eso de nuevo, lo que yo era en Chivilcoy".

"Seguramente octubre o noviembre me vuelvo a Chivilcoy", explicó el ex Gran Hermano sobre cuándo se mudará. Y a su vez aseguró: "Voy a seguir trabajando en las redes, no voy a desaparecer, voy a trabajar en el campo como me gusta a mí".

Sobre su regreso a Chivilcoy, Alan Simone destacó: "Es lo que me llena y me hace feliz, no me quiero traicionar a mí mismo”, se sinceró Alan y aseguró que seguirá creando contenido para las redes sociales".

“Quiero estar más cerca de mis viejos y mis amigos, siento que ya me alejé mucho de ellos. Tengo mi casa propia ahí y puedo vivir tranquilamente, es lo que quiero hacer”, concluyó.

Embed

Qué ex Gran Hermano dejó un departamento destruido y extraño ritual donde "congeló" a dos famosos

Pepe Ochoa contó en LAM (América Tv) que un ex participante del programa Gran Hermano dejó un departamento en pésimas condiciones y realizó un extraño ritual que involucró a dos figuras del espectáculo, cuyos nombres aparecieron congelados en el freezer.

Según contó el panelista, el famoso habría dejado un departamento en pésimas condiciones y, como si fuera poco, congeló los nombres de dos figuras del espectáculo en el freezer.

"El que alquiló un lugar y dejó la casa en malas condiciones -de la inmobiliaria me dicen que habría un faltante de dos televisores, que quedó todo hecho una mugre y que en el freezer había dos nombres de famosos congelados- es Emma Vich", confirmó Pepe Ochoa.

El panelista continuó con más detalles sobre el extraño ritual: "Este personaje congeló a dos famosos: un varón y una mujer. Ella ha tenido conflictos con Emma, varios. Y con él ha compartido espacios, y me pregunté en qué momento él le hizo algo tan grave para que lo congele".

Ochoa reveló finalmente los nombres: los “congelados” eran Juliana “Furia” Scaglione, también ex Gran Hermano, y Kennys Palacios, el estilista y gran amigo de Wanda Nara.