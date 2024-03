Agostina reveló el verdadero motivo de su escandalosa salida de Gran Hermano: "Venía de..."

Más adelante, el conductor Santiago del Moro le dio la palabra a Agostina y le preguntó por qué salió. La expolicía aseguró: "La verdad es que yo decidí irme de la casa porque venía de una semana muy heavy".

"También me afectó la entrada de los tres repechajes", admitió. El presentador, ahí, ordenó qué situaciones la llevaron a dejar el juego. "Hay tres instancias. Una es ese mano a mano con Flor (Cabrera), en esa cena, cuando ella la da vuelta y la sacás a Flor, vos ya te sentías fuera de juego. Después hubo otra instancia cuando llega Romina (Uhrig) y te carga de información y te empodera desde un lugar que vos te pasás tres pueblos. Por lo que vos interpretaste que Romi quería decirte o el juego que había hecho ella. Y después la llegada de Cata (Gorostidi). Esa amiga que vos esperabas y que entra distinta, rara. Fueron tres instancias que a vos te fueron marcando hasta el punto que te dejan afuera del juego, pero por vos", explicó Santiago.

Furia analizó el juego y expuso su mayor error en Gran Hermano: "Maquiavélica"

Luego de que Lisandro Navarro haya sido eliminado y que Agostina Spinelli decidiera irse de Gran Hermano, Juliana 'Furia' Scaglione analizó su juego y admitió un error que cometió.

El lunes, además, ingresaron dos exparticipantes y cinco nuevos jugadores a la casa más famosa del país. En ese contexto, Furia destacó -en una charla con Rosina Beltrán cerca de la pileta- que los últimos concursantes entraron en un momento clave del juego: “Entran después de una salida re maquiavélica”.

Y aseguró: “No digo que no me puse contenta, porque por un lado sentí paz, pero me re golpeó la situación en general”.

Acto seguido, Furia se refirió a la cena de nominados que compartió con Agostina, Lisandro y Virginia Demo: “La cena del sábado me pegó cuatro cachetazos en la cara. No daba, no daba para haberme sacado tanto y gritarle en la cara”.

“No sabes cómo se reía la mina”, contó Furia, y Virginia, que estaba en la pileta, acotó: “Ustedes cuando lo vean de afuera lo van a entender. La cara de ella y el modo era espantoso, super feo”.