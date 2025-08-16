Así lo recibió la China Suárez a Mauro Icardi tras su triunfal regreso al Galatasaray: el video

IG China Suárez gol de Icardi
La carta de amor que Mauro Icardi le dedicó a la China Suárez en la que confesó desde cuándo están juntos
"Mi amor no quiero hablarte solo como tu pareja, sino como el hombre que vivió con vos uno de los capítulos más duros de su vida. Cuando esta maldita lesión me dejó fuera del campo, a pesar de que no lo demuestre... también me dejó frente a mis miedos, mis frustraciones y mis noches más largas. Pero ahí estabas vos... firme, incondicional, dándome fuerzas incluso cuando más sufría de dolor", reza el primer párrafo del extenso posteo de Mauro Icardi en sus Instagram Stories dedicado exclusivamente a su actual amor, Eugenia China Suárez.
"No solo me cuidaste físicamente; cuidaste mi alma y sobre todo mi Corazón. Estuviste en cada sesión de dolor, de trabajo, de esfuerzo... Y aunque yo veía oscuridad por tantos meses por delante sin jugar a la pelota, vos siempre me recordabas que todavía había luz esperándome. Esa luz, hoy la compartimos juntos. La disfrutamos y la llenamos de amor", continuó describiendo minuciosamente el ex de Wanda Nara.
Al tiempo que expuso su mezcla de emociones: "Miro atrás y siento nostalgia, no por la lesión, sino por lo que aprendimos juntos en ese tiempo. Aprendí que el verdadero amor no se demuestra sólo en los días fáciles, sino en las batallas, en la paciencia, en las manos que no sueltan aunque todo se ponga en contra".
Fue allí que Icardi habló de los planes a futuro que tiene junto a la China. "Hoy, mientras sueño con volver más fuerte que nunca, también sueño con todo lo que nos queda por vivir. Sé que el futuro nos va a sonreír, porque lo vamos a construir juntos, paso a paso, con el mismo amor y la misma fe que nos trajo hasta acá", señaló a flor de piel.
"Gracias por ser mi compañera, mi refugio y mi razón para seguir y nunca caer. Si en el peor momento de mi carrera estuviste así de cerca, no puedo imaginar lo increíble que será recorrer de tu mano los mejores y hermosos momentos que vendrán. Te amo", concluyó Mauro al tiempo que agregó una explosiva posdata, en la que reveló picante en una clara chicana contra Wanda Nara: "Nuestra primera foto, aunque nuestros corazones se juntaron mucho antes".
