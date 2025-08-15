A24.com

Triunfal regreso al fútbol

Las declaraciones pospartido de Mauro Icardi sobre la China Suárez que dan la vuelta al mundo: el video

Al finalizar el encuentro con el Galatasaray, Mauro Icardi elogió públicamente a la China Suárez frente a las cámaras en Turquía y, además, sorprendió al revelar un detalle sobre sus hijas. Todos los detalles en la nota.

15 ago 2025, 20:54
Mauro Icardi regresó a las canchas de fútbol tras una larga inactividad debido a una fuerte lesión en la rodilla sufrida en noviembre de 2024. Pero su vuelta fue soñada: convirtió un gol apenas cinco minutos después de ingresar y volvió a sonreir. Sin embargo, los flashes se los llevó su dedicatoria a la China Suárez, su pareja, y también el detalle que mostró sobre sus hijas, Francesca e Isabella.

Este 15 de agosto, la pelota volvió a rodar en la SuperLiga de Turquía. El Galatasaray, siempre candidato a quedarse con el torneo doméstico, goleó 3 a 0 a Karagumruk, y el tercer tanto fue anotado por el argentino a los 87 minutos. Al finalizar el encuentro, las declaraciones de Mauro se volvieron las más comentadas, dejando titulares que trascendieron lo estrictamente deportivo y que rápidamente llegaron a la Argentina.

Luego de agradecer el apoyo de los hinchas y sus compañeros, fue cuando mostró su cinta de capitán y le agradeció a la actriz, rendido a sus pies: “Sí, tengo el nombre de mis hijas y de mi pareja, que es la que me acompañó todo este tiempo fue del campo. Desde el día de la operación hasta hoy fue la que estuvo a mi lado, la que me ayudó en cada momento difícil”.

Cinta de capitán de Icardi

“Obviamente a mis hijas porque son mis hijas, y por el amor que les tengo. Este era un día especial e hicimos esta cinta especial para ellas”, cerró Mauro.

Qué dijo la China Suárez tras el gol de Mauro Icardi en su regreso al fútbol

Tras 281 días alejado de las canchas, Mauro Icardi regresó al Galatasaray y lo hizo con una actuación destacada: anotó un gol apenas seis minutos después de comenzar el partido, demostrando que sigue en plena forma. Su regreso fue celebrado por los fanáticos del club turco y también por su pareja, la China Suárez, quien expresó su orgullo en las redes sociales.

“Orgullosa de vos”, escribió la actriz en una historia de Instagram. El mensaje reflejó no solo admiración, sino también un respaldo frente a las críticas que ambos han recibido desde que hicieron pública su relación.

“Quisieron humillarte y hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”, agregó con firmeza.

Mientras tanto, Icardi y la Suárez aguardan el regreso de Rufina, la hija mayor de ella, quien decidió mudarse con ellos para finalizar la escuela primaria en un colegio internacional de Turquía. Por el momento, la niña está disfrutando de los últimos días de vacaciones en Argentina junto a su padre antes de comenzar las clases en Estambul en septiembre.

