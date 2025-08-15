Las declaraciones pospartido de Mauro Icardi sobre la China Suárez que dan la vuelta al mundo: el video

Embed

Qué dijo la China Suárez tras el gol de Mauro Icardi en su regreso al fútbol

Tras 281 días alejado de las canchas, Mauro Icardi regresó al Galatasaray y lo hizo con una actuación destacada: anotó un gol apenas seis minutos después de comenzar el partido, demostrando que sigue en plena forma. Su regreso fue celebrado por los fanáticos del club turco y también por su pareja, la China Suárez, quien expresó su orgullo en las redes sociales.

“Orgullosa de vos”, escribió la actriz en una historia de Instagram. El mensaje reflejó no solo admiración, sino también un respaldo frente a las críticas que ambos han recibido desde que hicieron pública su relación.

“Quisieron humillarte y hundirte. No pudieron, acá estás. Te amo con todo mi corazón”, agregó con firmeza.

Mientras tanto, Icardi y la Suárez aguardan el regreso de Rufina, la hija mayor de ella, quien decidió mudarse con ellos para finalizar la escuela primaria en un colegio internacional de Turquía. Por el momento, la niña está disfrutando de los últimos días de vacaciones en Argentina junto a su padre antes de comenzar las clases en Estambul en septiembre.