Así reaccionó Luciana Salazar ante las versiones de que tendría nuevo novio

Luciana Salazar

"Es Sebas Centeno. Amigo de ambos. Frio frio", dijo en un primer momento Luciana compartiendo el tuit del ciclo que conduce Ángel de Brito. Y luego, al ver que la noticia fue replicada por PrimiciasYa, agregó: "Ay primicias vamos!!! acabo de poner que es un amigo de M Baclini y mio. Asi como me levantan estas noticias ya desmentidas x mi, me encantaria que levantaran otras mias que ustedes saben muy bien".

Minutos después, Luciana pidió: "Me encantaria que @primiciasyacom me suba lo q puse en IG, que eso si que no son fakes news!!!".

Luciana Salazar

El descargo de Luciana Salazar

En su Instagram, Salazar hizo un fuerte descargo donde además volvió a disparar contra Martín Redrado, aunque no lo nombró: “No me sorprende para nada, como comuniqué la semana pasada, que estén saliendo noticias mías, que nada tienen que ver con lo que realmente importante que se viene”, escribió.

Embed Me encantaria que @primiciasyacom me suba lo q puse en IG, que eso si que no son fakes news!!! — luciana salazar (@lulipop07) May 1, 2022

“Aun con mis desmentidas públicas, veo portales que se están haciendo eco de una Fake News, inventándome un novio que no es. Por un lado novios que no son, por el otro lado, casamientos. ¿Tanto miedo tiene, que busca con su agencia de comunicaciones, tapar con otras noticias para que realmente no se hable de lo importante que se viene?”, siguió Luciana Salazar.

“Nada me sorprende del gran simulador. Que dicen se hace autobombo en los medios sobre un posible cargo público”, cerró Luli, de manera explosiva contra el economista.