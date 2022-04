Luciana Salazar se mostró en público con su nuevo novio: las fotos

Y después sumó:"Él busca lastimar. Por un lado le trae un regalo firmado con una dedicatoria a mi hija y después va, la niega y desmiente todo ese hecho públicamente. No se da cuenta que eso mi hija el día de mañana lo va a ver y yo realmente no sé qué es lo que se le pasa por la cabeza haciéndole eso a una nena".

"Yo no puedo creer que una persona haga eso con una niña, es como una actitud que uno podría decir como un ‘psicopateo’. Yo me lo puedo bancar porque soy grande, pero a una nena chiquita… Me parece muy macabro, no lo puedo entender", reveló.

Luciana Salazar Martín Redrado.jpg

¿Quién es el nuevo novio de Luciana Salazar?

Y ahora, parece que Luciana Salazar encontró el amor en los brazos de un misterioso hombre. Hace unas semanas, Marcelo Polino habló del tema:"Hablemos del de ahora que está muy bueno. Es una persona que está muy bien económicamente. Tiene la vida resuelta".

Este sábado, en la cuenta del ciclo de Ángel de Brito, El ejército de LAM, mandaron al frente a la rubia y compartieron dos fotos donde se la ve junto a su amigo Martín Baclini y otro hombre que sería su pareja. "Martín Baclini, Luciana Salazar y su chongo", indicaron desde el programa que se emite por América.