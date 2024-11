Así fue el look que eligió la China Suárez al ir a un motel de San Telmo: las fotos

China Suárez 1.png

Así, la actriz se robó todas las miradas en la inauguración de un motel palermitano al que también asistieron Mike Amigorena, Mex Urtizberea, Thelma Fardin, Nico Riera y Gloria Carrá, entre otras figuras, donde Eugenia no dudó en posar en exclusiva frente a la lente de PrimiciasYa.

Con su charme habitual, se la pudo ver a Eugenia con un look descontracturado: jeans rectos color celeste con detalles gastados, botas de taco ancho con plataforma y una diminuta musculosa blanca con detalles en rojo. ¡Una diosa total!

Se viralizó un video y una planilla con todos los romances y polémicas de La China Suárez

El fin de semana pasado, la China Suárez hizo explotar las redes sociales luego de que se viralizasen unos videos en los que se la ve caminando junto a Franco Colapinto por las calles de Madrid. Pero la cosa no quedó sólo en las reacciones de los internautas, sino que armaron el historial amoroso de la actriz e incluso un polémico video.

Así, desde X -ex Twitter- circuló hasta el cansancio en las últimas horas una nota de Intrusos (América TV) en la que Eugenia blanqueaba en 2012 su relación con Nico Cabré, todavía casado con Eugenia Tobal quien recién había perdido un embarazo.

“No me importa Eugenia (Tobal) porque no tiene nada que ver conmigo, nunca fui su amiga”, aseguraba por entonces Suárez así como también afirmaba "no tener idea" cuando le recordaron que el actor se estaba separando de su colega.

Pero claro que también apareció en las redes una meticulosa planilla de Excel con el historial amoroso de la actriz, desde su primer beso con Cachete Sierra en 2003 hasta sus encuentros con Colapinto este último fin de semana.

De esta manera, entre medio de ellos pueden leerse nombres como Nicolás Riera, Nacho Viale, Nicolás Cabré, David Bisbal, Esteban Lamothe, Marlon Teixeira, Benjamín Vicuña, Mario Casas, Javier de Miguel, Mauro Icardi y Nico Furtado entre otros, con las respectivas fechas, si estuvo confirmado el romance y si la relación estuvo teñida por alguna infidelidad.