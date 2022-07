Atahualpa, el hijo de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo, cumplió 10 años y anunció qué quiere hacer

“En el caso de mi hijo, me acompaña desde la espera, el entender que los horarios (por el trabajo) son largos, que hay mucho ensayo”, dijo a la revista Gente.

“Lo veo muy él. Le gusta mucho lo que hacen sus padres, nos acompaña un montón, pero no ha expresado abiertamente que quiere hacer algo relacionado a lo nuestro. Le gusta de todo un poco. Tiene diez años y va experimentando. Yo quiero que sea feliz en lo que elija ser, tal como mis papás fueron conmigo”, indicó la actriz.

“Atahualpa es un niño que me acompaña mucho en mis trabajos, pero ya está en la escuela y no puede faltar tanto. Viaja conmigo, vamos y venimos. Hacemos malabares. Yo tengo una vida ordinaria con un trabajo extraordinario. Fuera de las luces, el maquillaje, el vestuario… esto es algo que elegí hacer y es increíble que me paguen por hacer esto. Aunque los horarios de esta profesión sean raros, uno tiene que ponerse ciertos límites para que su vida sea una cosa normal… ¡más cuando sos mamá!”, terminó diciendo.

El impactante look de Natalia Oreiro en la avant premiere de la serie Santa Evita

En la noche del lunes, se realizó el avant premiere de Santa Evita, la miniserie que se estrenó por Star+, coincidiendo con el 70° aniversario del fallecimiento de la exprimera dama.

La ficción presenta un elenco de lujo, encabezado por Natalia Oreiro como Eva Perón, Darío Grandinetti como Juan Domingo Perón, Ernesto Alterio como el teniente coronel Carlos Moori Kenig, Francesc Orella como el médico Pedro Ara y Diego Velázquez como el periodista Mariano Vázquez, en una suerte de álter ego de Eloy Martínez, el autor de la célebre novela en que se basa la ficción.

El Teatro Colón fue la sede del evento al que asistieron los protagonistas y también una gran cantidad de colegas que no se perdieron la oportunidad de palpitar el lanzamiento.

Y como no podía ser de otra manera, Natalia Oreiro capturó todas las miradas cuando ingresó a la alfombra roja con un glamoroso vestido nude. Con tajo lateral, cola y red de brillos, la actriz y cantante deslumbró a todos.