Axel Caniggia volvió a disparar contra Charlotte: "Ella nunca aceptó mi..."

Hace unos días, Axel había compartido un duro mensaje a través de sus historias de Instagram dirigido a Mariana. "Para estar mañana en el recuerdo de tu hijo, debés estar presente en su vida, qué lástima que no lo estás…”, arrojó el artista, lo que generó una nueva reacción de parte de su hermana.

“Lo estuve viendo, no me parece bien lo que hizo. Todos quieren saber por qué mi hermano subió esas cosas. Me parece raro, a mi hermano no le gusta Instagram y de golpe tira mierda… Estamos peleados”, dijo Charlotte en una nota con “La previa del Cantando”.

Y este viernes, Karina Iavícoli recibió una respuesta en "Los Ángeles de la Mañana" de parte del mayor de los hermanos Caniggia.

“Estoy al tanto de sus falsas declaraciones, porque no se puede llamar de otra forma y no voy a consentir más sus mentiras. Como ella dijo en sus declaraciones que no es rencorosa, te explico bien: esto no es un tema de rencor por mi parte, jamás lo fue, sino todo lo contrario. La hemos perdonado muchas veces, pero nunca cambió ni aceptó mi felicidad. Y una persona que te quiere, acepta tu felicidad y, por su parte, nunca lo hizo. La gente no conoce su verdadero rostro, solamente la máscara que vende al público”, señaló Axel.

Por último, para aclarar su situación después de que se publicara que se había contagiado de coronavirus, dijo: “Por cierto, Karina, sobre el tema que dicen otros medios, que están inventando, ya pasé lo del covid, estoy muy bien y muy recuperado”.

