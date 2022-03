Baby Etchecopar contó que fue abusado a los 13 años

Embed

"Yo debuté a los 13 años con una amiga de mi mamá, algo que hoy sería un abuso, pero la pasé muy bien un año y pico", afirmó Etchecopar.

"Ella me enseñó muchas cosas. Cosas que cuando yo escuchaba a mis amigos cómo lo hacían, me decían 'pará, vos compraste un melón, te comiste la semilla y tiraste el resto'", siguió.

El periodista reveló que tuvo que trabajar el tema en terapia durante un largo tiempo para poder superarlo. "En este momento, se consideraría un abuso, pero ya pasó. Lo tuve que tratar. Fue un abuso de una mujer a un hombre, pero eso no me hizo misógino", sostuvo.

Baby Etchecopar anunció su casamiento

En septiembre, Baby Etchecopar anunció que se casará con Silvina Cupeiro, con quién se encuentra manteniendo una relación desde hace tres años.

“Es cierto que me caso, pero dentro de un año. No tengo nada confirmado: hasta que no pase el covid, ni miras... porque no puedo hacer fiesta. Y a nuestra edad, uno se casa por la fiesta. Está todo en suspenso: cuando termine la pandemia, al mes me caso”, dijo el conductor a fines de año pasado.