Barbie Vélez anunció su embarazo: la emoción de Nazarena

“No lo puedo creer todavía”, contó Nazarena, y aclaró que lo que vio dentro de la cajita que le mostró su hija era “el test de embarazo”. “Me dijo ‘Vení mami a comer a casa que te tengo que te cociné una pavada, no sé qué. Y como ella me contó que no estaba buscando…”, recordó.

“Yo la veo a Bárbara y la veo a Barbarita, la veo bebé, la veo chiquita”, confesó Nazarena. “Aparte, cuando la miré a los ojos, ella tenía un cag… que se me quedó diciendo ‘Sí, te juro que sí’ y después nos abrazamos y me dijo ‘¿Y ahora qué?’”, dijo entre risas y lágrimas.

Desde su casa, Barbie Vélez salió al aire de LAM, y contó que "no se lo esperaba" . La hija de Nazarena repasó el momento que le confesó a su familia la feliz noticia y, entre risas, recordó: "lo de Titi fue una locura, se emocionó un montón, y el Chino se puso muy contento, pero no reaccionaba". Además, contó que "el martes se enterará el sexo de bebé", y confesó estar "con muchas nauseas, lo normal en esta etapa".

Ángel de Brito le ofreció a Barbie Vélez ser angelita y ella puso una estricta condición

Ángel de Brito sorprendió a Barbie Vélez en vivo con una propuesta profesional. El conductor de LAM le preguntó a la actriz si se anima a probarse como panelista del programa.

"Que buena angelita sería Barbie, me dicen acá. ¿Te animas?", le consultó el periodista a la invitada.

"Siento que sería muy buena, pero me controlo mucho con lo que puedo llegar a decir. Y me parece que no les serviría", expresó la actriz, algo dubitativa.

"¿Los días que no viene Nazarena (Vélez), no podes?", retrucó Ángel. Barbie se quedó pensando unos segundos y, ante la insistencia del conductor, aceptó la propuesta, aunque puso una estricta condición. "Bueno, pero no me peleen", fue el pedido que hizo la joven.

Por último, la actriz explicó que suele ser sensible cada vez que queda en medio de una discusión. "No es que la sigo. Me pongo mal. Me angustio", expresó la hija de Nazarena. "Bueno, eso me viene bien", remató Ángel, con un toque de humor.