Barbie Vélez mostró su lujoso departamento de casada

barbie velez.jpg

Y remarcó sobre su marido, hijo de Fabián Rodríguez, quien fue pareja de Nazarena: “De él me enamoró lo bueno que es. Fue lo primero que me llamó la atención de él y es una de las cosas que me tienen tan enamorada y que me hacen sentir que Lucas es la persona para mí. Es tan compañero, tan bueno…, nos tenemos una confianza ciega y nos respetamos. Nos podemos enojar o pelear como cualquier pareja, pero nunca nos faltamos el respeto. Con él me siento cuidada”.

barbie velez 1.jpg

“¿Un bebé? No podría decir en cuánto tiempo, porque eso no lo tenemos decidido, pero sí queremos ser papás. No todavía, somos muy jóvenes, pero los dos queremos tener hijos. Dos o tres como máximo. Más dos que tres. [Risas]. Debe ser porque mis hermanos son muy importantes en mi vida que me gustaría que mis hijos tengan hermanos. La infancia con hermanos es genial”, remarcó Barbie Vélez sobre la idea de formar una familia.

Y amplió: “Siento que estamos en el mejor momento de nuestra relación. Porque yo elijo estar con ella, verla, pasar tiempo juntas, compartir cosas. No estoy obligada, porque ya no vivimos juntas, así que ahora busco y elijo su compañía, y me encanta. Cuando estás obligado porque convivís podés tener roces, discusiones, algún conflicto. Ahora siento que, cuanto más grande y madura estoy, más necesito su consejo. Cuando era adolescente medio que no tenía en cuenta lo que ella me decía, era como: “Bueno, dejame, me quiero equivocar yo”, y hoy no, hoy lo que mi mamá me dice lo recontra escucho, igual que con mi papá, con el que también tengo una relación excelente. Los dos son muy importantes en mi vida. Muy, muy importantes".

barbie velez 2.jpg

La bronca de Barbie Vélez por el violento asalto a su padre en Quilmes

"Hoy mientras mi tío y mi papá estaban trabajando. Sin palabras", expresó Barbie Vélez en Instagram mencionando a Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, tras el asalto que sufrió su papá, Alejandro Pucheta.

Embed

Y aclaró: "Están bien! Gracias por la preocupación! Pero realmente me invade la angustia e impotencia al ver cómo con tanta impunidad juegan con las vidas de nuestros seres amados! (Siendo hoy una de las tantas veces)".

Sobre el final, Barbie Vélez se preguntó con mucha angustia: "Quién hace algo? Qué pasa? Por qué tenemos que agradecer que no los hayan matado como si fuera algo normal?".