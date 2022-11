Barby Silenzi sobre El Polaco y Karina La Princesita: "Él no puede ponerse a..."

"Estoy más feliz que nunca. Desde el primer día que fui a ver el espectáculo dije 'quiero estar en Sex'... Creo que tanto lo desee que Muscari me escuchó y me llamó. Me encanta Sex, lo vi tantas veces que siempre es diferente. Se había contactado por otra cosa primero y ahora se dio esto", le dijo a este portal.

Luego reveló también cuál fue la reacción de su pareja, El Polaco: "Cuando se enteró él quedó medio en shock y con cara de sorpesa, pero después le gustó".

Barby Silenzi negó crisis con El Polaco: "Estamos muy enamorados"

Por otro lado, El Polaco estuvo el martes en Intrusos y cuando le preguntaron por su relación con Karina La Princesita, el cantante se negó hablar del tema: “No te voy a decir porque Barby me está mirando”, dijo en el ciclo de América.

Al ser consultada al respecto, Silenzi señaló: "Pasa que es la mamá de la hija y no puede ponerse a opinar cualquier cosa por respeto a mí y por respeto a ella también. Fue su pareja en su momento y ya pasaron un montón de años, ya no da hablar si volverían o eso. Ya no da".

Por último, Barby aseguró que la relación con El Polaco marcha viento en popa pese a los rumores de crisis: "Estamos muy bien, no hay crisis y estamos muy enamorados".