Benjamín Vicuña contó cómo es su vínculo actual con China Suárez e Icardi y sorprendió con un detalle revelador

Por último, dejó en claro que la comunicación con la China es constante y necesaria: “Por supuesto que hay comunicación con la China, porque es la mamá de mis hijos. Lo hemos dicho mil veces, hay una manera de intentar criar de la mejor forma y que estén los niños bien y todo”.

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Cuál fue el jugado desafío que planteó Bautista Vicuña e inquietó a Pampita y Benjamín

Bautista Vicuña, que recientemente celebró sus 18 años, atraviesa un momento de plena dedicación al deporte y encontró en el boxeo una disciplina que lo entusiasma al máximo.

Muy activo en sus redes sociales, el hijo mayor de Pampita y Benjamín Vicuña decidió mostrar parte de su exigente rutina de entrenamiento, dejando ver cuánto se involucra en esta nueva pasión.

En un video que primero compartió en TikTok y luego replicó en Instagram, se lo observa con musculosa y short, practicando giros de cintura, esquives y golpes frente a la bola de reacción, mientras su entrenador personal lo guía con indicaciones precisas.

"Un poco de lo que fue el treino de hoy. Párense de manos voy por vos!", escribió con entusiasmo, dejando en claro su intención de participar en el evento de boxeo amateur organizado por Luquitas Rodríguez, donde suelen competir figuras del espectáculo y creadores de contenido.

La confesión de Bautista generó sorpresa entre sus seguidores y abrió la incógnita sobre si sus padres lo apoyarán en la idea de subirse al ring, ya que hasta el momento ninguno de los dos se pronunció públicamente.

Mientras tanto, el joven continúa firme con sus entrenamientos en el gimnasio, perfeccionando la técnica con los guantes y mostrando que el boxeo lo tiene completamente motivado y enfocado en la actividad física.

¿Será que finalmente cumplirá su sueño de debutar en el próximo Párense de manos?