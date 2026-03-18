Con la presencia de Benjamín Vicuña, Emilia Attias, Alex Caniggia y más famosos: así fue la explosiva avant premiere de Solo Fanáticos

La noche cerró con sushi y un efervescente brindis porque una película independiente como Solo Fanáticos llega a los cines de todo el país el jueves 19 de marzo desplegándose en más de 50 salas.

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De qué trata la película

Solo Fanáticos cuenta la historia de Antonella –Antonella Kruger–, una creadora de contenidos eróticos que, embarazada de ocho meses y abandonada por el padre de su hijo –un joven de familia adinerada interpretado por Martín Slipak–, decide tomar el control de la situación.

Con la ayuda de su amiga Emi –Emilia Attias, que interpreta a una sugar baby del mundo de los trabajadores sexuales–, arma un plan de venganza que combina el universo de OnlyFans con una mirada cruda sobre la maternidad y el deseo.

El elenco completa con el regreso de Nacha Guevara, la presencia de Benjamín Vicuña, Rafael Spregelburd y el debut cinematográfico de Donato De Santis. El filme dura 77 minutos y está distribuido por DigiCine.

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