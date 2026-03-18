Con la presencia de Benjamín Vicuña, Emilia Attias, Alex Caniggia y más famosos: así fue la explosiva avant premiere de Solo Fanáticos
En la noche del martes, se realizó la avant première de Solo Fanáticos, el nuevo filme de Leo Damario, que reunió a más de 200 personas.
18 mar 2026, 07:00
Con la presencia de Benjamín Vicuña, Emilia Attias, Alex Caniggia y más famosos: así fue la explosiva avant premiere de Solo Fanáticos
El martes 17 de marzo, se realizó la avant première de Solo Fanáticos, el nuevo filme de Leo Damario, que reunió a más de 200 personas. Destacadas personalidades del cine, del espectáculo, funcionarios y socialites se dieron cita en el estreno privado de uno de los films más anticipados de la temporada.
En representación del elenco fueron parte del sensacional preestreno Benjamín Vicuña –que interrumpió el rodaje con Alex de la Iglesia para acompañar al director–, Emilia Attias –llegada especialmente desde New York–, Martín Slipak y la protagonista Antonella Kruger, ex Miss Argentina que debuta en la pantalla grande con un desafiante rol protagónico.
La alfombra roja de Solo Fanáticos tuvo como aditivo la singular llegada de las celebridades en glamorosas limosinas que revolucionaron el ingreso a Alcorta Shopping.
Entre los famosos y personalidades que estuvieron presentes tanto en la alfombra roja como en la exclusiva función, se encuentran Benja Alfonso, Melody Luz, Alex Caniggia, Nai Awada, Panni Margot, integrantes de Una Fábrica –que musicalizaron la película junto a Carca (Babasónicos)–, Pablo Agustín y la influencer teen Antonia Robolini (@soyantonitaok).
La noche cerró con sushi y un efervescente brindis porque una película independiente como Solo Fanáticos llega a los cines de todo el país el jueves 19 de marzo desplegándose en más de 50 salas.
De qué trata la película
Solo Fanáticos cuenta la historia de Antonella –Antonella Kruger–, una creadora de contenidos eróticos que, embarazada de ocho meses y abandonada por el padre de su hijo –un joven de familia adinerada interpretado por Martín Slipak–, decide tomar el control de la situación.
Con la ayuda de su amiga Emi –Emilia Attias, que interpreta a una sugar baby del mundo de los trabajadores sexuales–, arma un plan de venganza que combina el universo de OnlyFans con una mirada cruda sobre la maternidad y el deseo.
El elenco completa con el regreso de Nacha Guevara, la presencia de Benjamín Vicuña, Rafael Spregelburd y el debut cinematográfico de Donato De Santis. El filme dura 77 minutos y está distribuido por DigiCine.