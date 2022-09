Benjamín Vicuña fue consultado por su separación y sorprendió con su respuesta

Embed

Al ser consultado por su separación, respondió tajante y notablemente molesto con el notero: “No voy a hablar de eso porque me parece mejor así pero igual gracias por preguntar”.

“Estás viviendo un momento difícil, ¿cómo hacés para estar?”, le dijo el cronista, insistiendo sobre el tema, y el ex de la China Suárez le dijo: “Como todos, hay que estar. Estoy cansado”.

Sin dar mayores detalles, se metió en su auto, y dio por finalizada la nota bastante serio y despidiéndose de la nota, bastante incómodo con el periodista.

Benjamín Vicuña enfrentó los rumores de mala relación con Nicolás Cabré

En medio del difícil momento que atraviesa por el delicado estado de salud de su padre, Benjamín Vicuña contestó gentilmente varias preguntas para el programa LAM, América Tv, y aclaró cómo está su relación con Nicolás Cabré, ante algunos rumores que circularon que no se llevaban bien.

El actor chileno trabaja con Laurita Fernández en la obra El Método Gronholm, Paseo La Plaza, y de allí surgió que el encuentro en los pasillos de la sala entre Benjamín y Nicolás no fue del ameno.

"En esta no me puedo hacer cargo de un rumor. Estoy pasando una situación familiar difícil por eso no estábamos saliendo a comer con los compañeros pero si por esa falta de expresión de alegría sacaron ciertas conjeturas que nos llevamos mal, no me parece. El elenco me ha bancado lo que estoy pasando", precisó Benjamín Vicuña sobre su vínculo con el elenco de la obra.

Y agregó: "Es un lugar de trabajo, no sé si las angelitas o vos son todos amigos, tenemos buena onda y hacemos un buen laburo".

"¿Con Nico Cabré no hay buena relación?", le preguntó directamente el cronista. Y ahí el actor aclaró: "Con Nico nos conocemos de antiguas administraciones (se ríe). Está todo en orden y la verdad que no me lo he cruzado en el teatro. Se dijo que pasaron cosas en los pasillos...".