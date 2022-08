Benjamín Vicuña quebró en llanto en vivo al hablar de sus hijos

Embed

"Son mi vida. Me da impresión verlos acá. No existe la universidad de papás. Trato de ser mi mejor versión. No sé si lo hago bien o mal, pero me ocupo", reflexionó Vicuña sobre su rol.

Por último, el galán destacó que siempre soñó con formar una familia numerosa. “Siempre quise ser papá. El otro día una seguidora me pasó una entrevista de cuando tenía veinte años y dije que quería tener seis hijos o más”, cerró.

image.png

La conmovedora foto con la que Benjamín Vicuña recordó a Blanca, que involucró a Amancio

Los 8 de cada mes, Benjamín Vicuña le rinde homenaje a Blanca, su hija mayor que tuvo junto a Pampita pero falleció cuando tenía 6 años en 2012.

La niña se enfermó con un virus tras unas vacaciones familiares en México, y murió en Chile. La vida de la familia siguió y siempre le rindieron homenaje y le recuerdan a cada uno de sus hermanos cómo era Blanquita.

image.png

Vicuña se encarga de que sus medios hermanos, los hijos que tiene con la China Suárez; Amancio y Magnolia, la conozcan y les habla de ella. El actor chileno mostró cómo hoy 8, el pequeño Amancio de 2 años la señala en una foto.

“Por acá todos te recordamos. 8”, escribió el actor en la imagen en la que se ve la cabecita rubia de Amancio señalando la carita de Blanca en una imagen que está junto a su padre. Lo llamativo es que las fotos son de todos, incluido él, pero el bebé la señala a su hermana que nunca conoció.