Benjamín Vicuña reaccionó con furia ante sus supuestas conversaciones privadas con Wanda Nara

Lo cierto es que estas palabras de Rosenfeld no cayeron para nada bien en Benjamín Vicuña, quien la desmintió rotundamente: “Son mentiras. No tengo ninguna relación con ella (por Wanda)", aclaró el chileno en diálogo con Puro Show, El Trece.

Embed

Y dejó en claro sobre el tema: “Primero, no es el momento porque estamos celebrando. Segundo, están mintiendo. Tercero, a Ana la conozco pero por otras razones y de hace muchísimo tiempo. No es real, no es cierto. Es al pedo y no sé cuál es la razón de todo esto”.

Vicuña comentó que mantuvo charlas con la abogada pero en otro momento de su vida y nada tiene que ver con eso que contó de su supuesto diálogo con la ex de Icardi.

“Ana me escribió por otra cosa en otro momento de mi vida. No es el momento de aclararlo, no me interesa. No sé por qué me meten en esto porque no hablo del tema”, finalizó el actor.

benjamin vicuña ana rosenfeld wanda nara.jpg

Qué dijo Benjamín Vicuña ante los constantes viajes de la China Suárez y Mauro Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi están viviendo a full su romance y se muestran inseparables desde las redes sociales tras blanquear el romance en el verano.

Luego del viaje a Turquía e Italia, en el programa Intrusos, América TV, explicaron qué piensa Benjamín Vicuña, ex de la China, sobre el ritmo de vida de la actriz y el futbolista.

Primero, profundizaron sobre el año intenso en lo laboral que tendrá la China: "Tiene tres series ya grabadas. Una la grabó en el sur, la que hizo con Pablo Echarri y En el Barro”, comentó el conductor Rodrigo Lussich.

A lo que Paula Varela reveló la interna familiar que estaría atravesando la actriz y uno de sus ex, el chileno Benjamín Vicuña, padre de sus hijos Magnolia y Amancio, quienes se separaron en 2021.

“El problema va a ser ahora con Vicuña que está medio explotadito, no está con buen humor, está hinchado las bol.. te digo porque Pampita está en Estados Unidos, esta(por Suárez) que va y viene de Turquía, a Milán y no sé qué”, indicó la panelista.

Varela remarcó que Vicuña tiene un viaje pendiente que aún no puede organizar debido a la apretada agenda de Suárez.

“No está pasando un buen momento (Vicuña). Se va a España, pero incluso por estas situaciones está cambiando algunas cosas de los aéreos por estos temas”, finalizó la periodista.