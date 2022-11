Benjamín Vicuña se refirió a los rumores que lo vinculan con Camila Homs: "Saludé y..."

PrimiciasYa habló en exclusiva con Benjamín Vicuña, quien se refirió a los rumores que lo vincularían con la ex de Rodrigo de Paul, y dijo qué fue lo que pasó en el evento.

Al respecto, el ex de Pampita aseguró, tajante, "Nada que aclarar. Saludé y me despedí de cada uno de los premiados de la fiesta, así como de los organizadores. No hay nada más que decir".

image.png

El supuesto video de Camila Homs y Benjamín Vicuña súper cómplices

Que Benjamín Vicuña es un seductor no caben dudas, y si bien el chileno por estos días tendría tranquilidad en su vida amorosa, se conoció quien sería su nueva "presa": nada más ni nada menos que Camila Homs, la ex de Rodrigo de Paul.

Luego de separarse de la China Suárez, y tener un corto romance con Eli Sulichin, al ex de Pampita se lo ve mucho más en la noche porteña, y en esta oportunidad coincidió con Cami Homs en un evento. Muchos de los presentes aseguraron que se los vio muy cerca en varios momentos de la velada, y cruzaron miradas cómplices toda la noche.

Embed

Además, en una entrevista con Socios del Espectáculo, la ex del futbolista no pudo ocultar su nerviosismo luego de que, en plena nota, Benja le tire un beso muy apasionado, sin ningún tipo de filtro ni vergüenza ante la presencia de las cámaras.

Mientras la mamá de Francesca y Bautista de Paul hablaba con Santiago Riva Roy, el notero de El Trece, alguien pasó por detrás de cámara y le "tiró un beso muy pulposo".

Pero no fue cualquiera, se trataba de Vicuña, y Camila no pudo evitar sonrojarse aunque se la notó muy cómoda con toda la situación, comenzó a reírse y aseguró "Benja es un divino, charlamos, lo conozco", y entre risas le dijo al periodista "me hacés poner colorada nene". ¿Romance en puerta?