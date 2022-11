Bomba: el video de Camila Homs y Benjamín Vicuña súper cómplices que confirma su vínculo

Como si esto fuera poco, durante una entrevista con Socios del Espectáculo, la ex del futbolista no pudo ocultar su nerviosismo luego de que, en plena nota, Benja le tire un beso muy apasionado, sin ningún tipo de filtro ni vergüenza ante la presencia de las cámaras.

Mientras la mamá de Francesca y Bautista de Paul hablaba con Santiago Riva Roy, el notero de El Trece, alguien pasó por detrás de cámara y le "tiró un beso muy pulposo".

Pero no fue cualquiera, se trataba de Vicuña, y Camila no pudo evitar sonrojarse aunque se la notó muy cómoda con toda la situación, comenzó a reírse y aseguró "Benja es un divino, charlamos, lo conozco", y entre risas le dijo al periodista "me hacés poner colorada nene". ¿Romance en puerta?

Camila Homs habló de su inesperado encuentro con Tini Stoessel en el recital de Coldplay: "Yo no sabía..."

Luego de la impensada sorpresa que se llevó Camila Homs en le recital de Coldplay el martes pasado, al encontrarse con que Tini Stoessel, la actual novia de su ex pareja, el futbolista Rodrigo de Paul, estaba cantando arriba del escenario de River Plate junto a Chris Martin, la modelo contó qué sintió y cómo reaccionó.

"Me pareció raro encontrármela a ella en un recital de Coldplay, pero todo bien. Igual no sentí que fue un cruce, ella ni se habrá enterado de que yo estaba. Eran 60 mil personas y fue súper casual. Yo no sabía que iba a ir. Me tomó de sorpresa", explicó Camila Homs tratando de salir airosa ante la consulta del notero de Mañanísima (Ciudad Magazine) en un evento.

Teniendo presente que desde el vamos, las versiones que circularon aseguraron que el futbolista habría comenzado su acercamiento con la cantante cuando aún estaba en pareja con ella, el notero de Carmen Barbieri le preguntó directo si le generaba algo o si ya era un tema del pasado.

Pero la mamá de Francesca y Bautista de Paul, siempre educada y con buen tono concluyó firme:"El tema está recontra superado. Están juntos. Me parece perfecto. Se ven bien y está todo bien".