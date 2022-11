Camila Homs habló de su inesperado encuentro con Tini Stoessel en el recital de Coldplay: "Yo no sabía..."

"Me pareció raro encontrármela a ella en un recital de Coldplay, pero todo bien. Igual no sentí que fue un cruce, ella ni se habrá enterado de que yo estaba. Eran 60 mil personas y fue súper casual. Yo no sabía que iba a ir. Me tomó de sorpresa", explicó Camila Homs tratando de salir airosa ante la consulta del notero de Mañanísima (Ciudad Magazine) en un evento.