Beto Casella furioso con Tamara Pettinato: ¿la echaron de Bendita?

Y contó qué fue lo que él le sugirió a la producción de su programa: "Por lo cual hoy temprano le digo a mi productor ejecutivo: me parece que Tamara debe tomarse unos días", indicó.

"¿15 días, 20, un año?", le repreguntó Ángel. A lo que Beto le dijo: "No sé, no es lo mismo que aparezca hoy o que aparezca el jueves".

Minutos después, Beto Casella leyó al aire un mensaje de la propia Tamara Pettinato donde le comunicaba su decisión de dejar Bendita.

"No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que no vaya esta semana por lo que dicen en las redes", contó Beto sobre la decisión de la panelista.

A lo que el conductor cuestionó: "No es solo las redes, es una cuestión de clima. Y de verdad creeme que la idea era preservarla a ella. Está el tape, yo dije el viernes que no la podía despedir".

Tremenda frase de Nancy Pazos tras el video de Tamara Pettinato en el sillón de Rivadavia

El fin de semana se conoció un nuevo y escandaloso video de Tamara Pettinato junto a Alberto Fernández donde se veía al ex presidente filmar a la panelista mientras le hablaba desde el histórico sillón de Rivadavia en la Casa Rosada.

Esto motivó una reflexión de Javier Milei desde su cuenta en X. “Un error tipo 2 consiste en no detectar los efectos positivos de algo cuando en realidad sí se produjeron tales efectos. Un ejemplo sería la decisión de no utilizar durante nuestro mandato el sillón de Rivadavia, salvo excepciones, por respeto a los próceres que se han sentado ahí, frente a las obscenidades que estamos viendo hoy. Vergüenza es poco”, comentó el presidente.

Desde el ciclo A la Barbarossa, Telefe, se analizó el polémico video que publicó Infobae de Tamara Pettinato en el sillón de Rivadavia y ahí Nancy Pazos lanzó una fuerte frase que motivó la reacción de sus compañeros.

"Si jugas con fuego en algún momento te quemas, si no querés que te pase esto, cuidate hermanita, te lo digo de corazón. Creo que el sillón de Rivadavia es un lugar simbólico, cargado de simbolismos. Tampoco me gustó cuando sentaron a un perro. No da chicos. El sillón expresa una institucionalidad, una historia, no da para jugar ahí", analizó primero la periodista Mónica Gutiérrez.

Y agregó: "Obviamente el principal villano de esta historia ya sabemos quién es pero no da para jugar". Luego de escucharla, Nancy Pazos sentenció picante sobre el tema: "Hoy lo vimos porque hay un video y porque obviamente el susodicho era tan inepto hasta para hacer esto. Pero yo siempre digo lo mismo: si a ese sillón le hicieran un espermograma de Rivadavia para acá tiene de todo".

A lo que Analía Franchín lanzó al instante: "¡Ay, Dios mío!". Y Georgina Barbarossa preguntó: "¿Entendiste, Mónica?". Y Gutiérrez comentó: "Me quedó clarísimo".