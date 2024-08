Tremenda frase de Nancy Pazos tras el video de Tamara Pettinato en el sillón de Rivadavia

Desde el ciclo A la Barbarossa, Telefe, se analizó el polémico video que publicó Infobae de Tamara Pettinato en el sillón de Rivadavia y ahí Nancy Pazos lanzó una fuerte frase que motivó la reacción de sus compañeros.

Embed

"Si jugas con fuego en algún momento te quemas, si no querés que te pase esto, cuidate hermanita, te lo digo de corazón. Creo que el sillón de Rivadavia es un lugar simbólico, cargado de simbolismos. Tampoco me gustó cuando sentaron a un perro. No da chicos. El sillón expresa una institucionalidad, una historia, no da para jugar ahí", analizó primero la periodista Mónica Gutiérrez.

Y agregó: "Obviamente el principal villano de esta historia ya sabemos quién es pero no da para jugar". Luego de escucharla, Nancy Pazos sentenció picante sobre el tema: "Hoy lo vimos porque hay un video y porque obviamente el susodicho era tan inepto hasta para hacer esto. Pero yo siempre digo lo mismo: si a ese sillón le hicieran un espermograma de Rivadavia para acá tiene de todo".

A lo que Analía Franchín lanzó al instante: "¡Ay, Dios mío!". Y Georgina Barbarossa preguntó: "¿Entendiste, Mónica?". Y Gutiérrez comentó: "Me quedó clarísimo".

javier milei mensaje sobre el sillon de rivadavia tras el nuevo video de tamara pettinato y alberto fernandez.jpg

La estricta condición que le habría impuesto Ernesto Tenembaum a Tamara Pettinato para volver a la radio

En medio del revuelo por su nuevo video en el despacho presidencial de la Casa Rosada junto a Alberto Fernández, Tamara Pettinato intenta retomar sus actividades y dar vuelta la página.

Con ese objetivo, la hija de Roberto Pettinato estaba dispuesta a regresar a Radio con Vos, donde se luce como columnista de espectáculos el programa de Ernesto Tanenbaum, ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?

Según contó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo, el periodista le habría impuesto una estricta condición a la panelista. "Le prohibieron que hablara de la farándula local, que se dedicara a figuras internacionales ya que no resulta cómodo que hable de la vida privada de otros cuando no quiere hablar de la suya", reveló.

"La idea es que ella hable de otros pero no la dejan hablar por ejemplo, de la vida de Wanda Nara. Este escándalo sí afectó su trabajo, aunque ella diga que no, porque ya no puede hacer lo mismo que hacía antes y cada vez que lo haga, le van a echar en cara que tenía algo con Fernández", completó el conductor.

Aunque pretende retomar su vida con normalidad, Tamara se enfrenta a una realidad que ha cambiado para ella y jamás podrá despegarse del todo de este escándalo.