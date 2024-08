Beto Casella reveló la charla de Tamara Pettinato con Alberto Fernández tras la viralización del video

“Por ahí me llegó mal la información, pero entiendo que Tamara está hablando con Alberto, muy angustiada. Y él le está diciendo ‘decí la verdad, que no pasó nada’. Supuestamente, porque en un momento creo que estaba en alta voz”, deslizó Casella en tono dubitativo.

En tanto, el conductor de Bendita aseguró: “Yo creo que Tamara acá, en la puerta, en algún programa o con una periodista amiga, tiene que explicarlo. Decir en qué contexto fue”, la grabación del polémico video.

Asimismo, agregó que “puede decir ‘yo lo voté, me entusiasmé con su gestión y tuve una relación personal’", si bien opinó: "Creo que no se va a terminar su carrera en los medios por este video, si es lo único que hay. Por ahí hay otras cosas. Yo no hablé con ella. No le quiero poner ningún tipo de presión”.

Por último, Beto Casella reflexionó sobre los diferentes y polémicos episodios que ha vivido Tamara a nivel familiar. “Y voy a sumar una sola cosa... ¡Qué vida que le ha tocado a Tamara!. En las que se metió, se metió. Y las que le tocaron, le tocaron, que son las más bravas. Porque esto, al lado de otras...”, concluyó.

"El amor de tu vida": apareció un nuevo y tremendo video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández

Esta semana, el ex presidente Alberto Fernández fue denunciado por violencia de género por Fabiola Yañez y en ese contexto van apareciendo tremendos y escandalosos detalles de la tormentosa relación.

Así, en las últimas horas se conoció un video donde se ve a Tamara Pettinato tomando una cerveza en el despacho presidencial, lo que generó un gran revuelo.

Lo cierto es que Infobae publicó ahora un nuevo material donde se ve a Tamara con una lapicera y una hoja en mano escribiéndole una romántica carta a Alberto Fernández.

"¿Qué estás haciendo?", se lo escucha decir al entonces presidente mientras filmaba a la panelista. "Dedicándote una carta de amor", contestaba ella.

"¿Para quién?", le repregunta él. "Para vos", contesta segura Tamara Pettinato. "¿Y qué decís en la carta?", le consulta él. "Que soy el amor de tu vida", comenta Tamara.

"Te amo", le dice Alberto Fernández. Y ella responde igual "te amo". Sobre el final de la grabación realizada por el propio ex presidente, Tamara muestra a cámara lo que había escrito.

Fabiola Yañez se encuentra en Madrid, España, con su pequeño hijo Francisco y se espera que en los próximos días declare en la Justicia. Por su parte, Alberto Fernández está recluido en soledad en un departamento de la exclusiva zona porteña de Puerto Madero.