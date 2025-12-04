Beto Casella sorprendió a todos con un palito para Edith Hermida tras confirmar su salida de Bendita

"Edith salió a expresarse, ella dijo que sentía que vos debías seguir", le dijo el periodista Alfonso Oliva. En respuesta al comentario del cronista, Beto afirmó: "La quiero mucho, pero ella va se sienta hasta que se hacen las 10 de la noche".

"Si puede, se divierte un rato. Si yo no estoy reemplaza. Tiene otra cosa en la cabeza. No tiene la misma pasión por la tele y por revientarse que yo tengo. Es otro caracter", agregó.

Al finalizar, Beto remarcó que con nueva etapa profesional busca reinventarse. "Tiene otro caracter. Es otra personalidad. Tiene otras formas de ingreso de dinero, con su unipersonal... ella se armó su paquetito. Está en una comodidad y yo la entiendo. Yo no quiero tener esa comodidad", cerró.

Embed

¿Se quebró el vínculo entre Beto Casella y Edith Hermida tras confirmarse que el conductor se va de El Nueve?

A pocos días de despedirse de El Nueve para continuar su futuro televisivo en América TV a partir de 2026, Beto Casella quedó envuelto en una fuerte polémica con Edith Hermida, su histórica compañera en Bendita.

Nancy Duré explicó en Puro Show (El Trece) los motivos de la tensión entre el conductor y su panelista desde hace muchos años, quien decidió no acompañarlo en su nuevo rumbo televisivo y mantenerse en el canal donde trabaja actualmente.

“Lo que quería Beto era llevarse a todo su panel, incluida Edith Hermida, que era su histórica”, comenzó detallando la panelista.

Y agregó: “Edith tiene contrato con El Nueve, está en planta del canal, piensa en su jubilación, los años que le quedan, entonces decidió quedarse y le ofrecieron la conducción de Bendita en el mismo horario porque ella lo reemplazaba a Beto”.

En ese marco, indicó que Hermida quedará al frente del ciclo ante la salida de Casella, pero que existen otros nombres en consideración si el rating no acompaña su gestión.

“A mí lo que me dicen es: la conductora es Edith siempre y cuando el número la acompañe. Si el número no la acompaña, ya estarían viendo posibles nombres que podrían llegar a ocupar ese lugar. La producción queda toda porque son empleados del canal”, comentó la periodista.

Y señaló sobre el vínculo laboral actual entre Edith Hermida y Beto Casella: “Para mí la cosa no está nada bien y lo digo con todo el dolor del alma porque son dos personas que quiero mucho”.

Además, sumó que la panelista se habría tomado unos días de vacaciones justo en el momento de la despedida del canal de Casella. “El día 19 diciembre Beto sigue al frente de Bendita y se despide. Y todo indica que Edith va a aprovechar la primer quincena de diciembre para tomarse vacaciones y no estaría para el último programa de Beto, lo cual para él sería como un desplante prácticamente”, finalizó Nancy Duré.