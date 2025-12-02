Máxima tensión entre Edith Hermida y Beto Casella: los motivos del silencioso enfrentamiento

En ese contexto, indicó que Hermida quedará a cargo del ciclo Bendita ante la salida de Casella pero que hay otros nombres en carpeta en caso de que el rating no acompañe con ella al frente.

"A mí lo que me dicen es: la conductora es Edith siempre y cuando el número la acompañe. Si el número no la acompaña ya estarían viendo posibles nombres que podrían llegar a ocupar ese lugar. La producción queda toda porque son empleados del canal", comentó la periodista.

Y observó sobre la actual relación laboral entre Edith Hermida y Beto Casella: "Para mí la cosa no está nada bien y lo digo con todo el dolor del alma porque son dos personas que quiero mucho".

Además, agregó que la panelista se habría tomado unos días de vacaciones justo en el momento de la despedida del canal de Casella. “El día 19 diciembre Beto sigue al frente de Bendita y se despide. Y todo indica que Edith va a aprovechar la primer quincena de diciembre para tomarse vacaciones y no estaría para el último programa de Beto, lo cual para él sería como un desplante prácticamente”, finalizó Nancy Duré.

Embed

Beto Casella dio su picante opinión del conflicto familiar de Marcelo Tinelli

Beto Casella analizó la situación de Marcelo Tinelli después del fuerte posteo de su hija Juanita donde cuestionó el accionar de su papá y que destapó una terrible interna familiar que derivó después en dejar la conducción del programa de streaming Estamos de paso por Carnaval que duró apenas unas semanas al aire.

"A Tinelli, pobre, se le destapa de todo hace años. Está como desguarnecido en todo sentido. Yo no tengo claro todavía si tiene mala suerte, si la vida le puso, bueno, tanto tiempo de tanto éxito, ahora te vamos a dar un poco de lo otro", comenzó el conductor sobre su colega.

"Porque la verdad, yo diría que desde antes de la pandemia para acá, o de que empieza de a poco a salir de la tele, viene con algunas decisiones personales que parecen perjudicarlo en cuanto a imagen pública. Yo ya no sé los negocios, su fortuna personal y demás, pero él ha sufrido y está sufriendo un terrible desgaste de imagen pública", aseguró Beto sobre la polémica situación actual de Tinelli en los medios y en plano económico.

Y cerró picante: "Parece no pegar una. Sale en un streaming y lo acusan de que compra visualizaciones, bots, que tampoco es un fenómeno de éxito. Yo qué sé, a mí me cae bien Tinelli, pero parece hoy una caricatura del Tinelli exitoso, piola, despierto, que fue durante tantos años", sentenció.