Yanina Latorre afirmó que La China Suárez le fue infiel a Mauro Icardi: "Hablé con él y..."

¿Qué decía el posteo que Mauro Icardi le dedicó a Yanina Latorre tras los rumores de crisis con La China Suárez?

Mauro Icardi salió a responder públicamente a Yanina Latorre en medio de los rumores de crisis con la China Suárez. El futbolista compartió en sus historias de Instagram una imagen editada de la conductora disfrazada de payaso, acompañada de un mensaje directo y sin filtro: "Si se ocupara de su vida, como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda".

El posteo llegó apenas horas después de que Yanina diera precisiones en SQP (América TV) sobre la salida de la China de la convivencia con Icardi. Allí, la conductora había asegurado: "Hace cuatro días, ella abandonó la Casa de los Sueños. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso, con sus dos hijos pequeños y un perro, y se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en U$S 1.100.000".

Con este descargo, el futbolista buscó ridiculizar a la conductora frente a sus millones de seguidores, en medio de la tensión que se profundizó tras la irrupción de Ekaterina Ojeda en el escándalo.