Camila de Gran Hermano 2022 confesó que ella y su gemela estuvieron con el mismo hombre a horas de diferencia

"¿Fue un trío?", le preguntaron sus compañeros, pero la respuesta fue negativa: "No, ni a palos. Mi hermana primero estuvo con un chico y después, ese mismo día, estuve yo”.

La picante confesión de Cami provocó todo tipo de chistes dentro de la casa, y las risas de sus compañeros que bromearon sobre una situación que, viendo el parecido de las hermanas Lattanzio, no parece nada imposible.

Santiago del Moro le puso los puntos a Camila por sus críticas a Martina en Gran Hermano 2022: "Más respeto"

Ya muy cerquita del final de Gran Hermano 2022, anoche Santiago del Moro le anunció a los cinco participantes que recibirían nuevas sorpresas, lo que excitó a los hermanitos corriendo al jardín para ver quién cruzaría la puerta, sobre todo a Camila Lattanzio la más expresiva de todos.

Pero el conductor de Telefe les advirtió: “Hoy no van a entrar por la puerta, sino por la TV", y les preguntó "¿A quién les gustaría ver? Arranquemos con el primer saludito de buena onda” mientras oyó la voz de Camila deslizando desilusionada "Ah, era mentira".

“¡Hola! ¿Se acuerdan de mí? Bueno, queda muy poco tiempo adentro de la casa. A meterle fuerza que sus familiares los están esperando afuera. Espero que le metan mucha garra a la final. Se habló y se criticó mucho mi personalidad, pero a la gente que quedó adentro habría que analizarla un poquito”, fueron las palabras en el video que les grabó Martina Stewart Usher.

“¡Cualquiera! ¡Uy, pensé que iba a venir un artista, Santi!” gritó Lattanzio, momento en que del Moro le pidió que repita lo dicho. “¡Que pensé que iba a venir, no sé, Lali!” volvió a decir Camila.

“Escuchame una cosa, pará, pará, pará. Más respeto con este programa que esta gente entró antes que vos, Camila. Es Martina, segunda eliminada”, le puso los puntos el conductor de Gran Hermano con tono imperativo. “Es que pensé que… Porque yo estoy esperando mucho a un artista que nos cante, y nada, pensé que iba a venir…”, se justificó entonces Camila.

“Muchos artistas han llamado a través de sus mánager, no quiero dar nombres, pero Gran Hermano considera que todavía no es momento para que ingrese un artista. No sabemos si lo va a considerar en esta edición u otra. Puede entrar alguien o no, todavía faltan unos días así que las sorpresas siguen”, concluyó entonces del Moro, antes de presentar el siguiente saludo.