La insólita confusión de la mamá de L-Gante sobre Wanda Nara y Tamara Báez tras la reconciliación

Si hay algo que L-Gante ha sabido dominar desde que se metió de lleno en el mundo del espectáculo, es cómo mantenerse en el centro de la escena. Una habilidad que, según muchos, perfeccionó gracias a Wanda Nara, con quien hasta hace menos de diez días compartió momentos en Europa que dejaron entrever una relación más cercana que la de simples amigos.

Sin embargo, tras varios meses de conflicto con su expareja por el tema de la cuota alimentaria de Jamaica, su hija, lo primero que hizo al volver del continente europeo fue dar la sorpresa: anunció públicamente que se reconcilió con Tamara Báez.

En ese contexto, Elián Valenzuela decidió hablar abiertamente sobre su situación sentimental actual y aclarar qué lugar ocupan Wanda y Tamara en su vida. “Me acompañó en la mitad de la gira. Toqué en varios lugares como París, por toda España, y antes de volver para acá fuimos a la casa de Wanda en Italia. Ahí tuvimos una charla de nuestra relación y yo me fui para Ibiza, ella para acá. Aclaramos las cosas, de que no estaba en pareja”, confesó en una entrevista reciente en Mujeres Argentinas (El Trece).

Respecto a las declaraciones de Wanda, quien había dicho que “se confundieron” las cosas durante el viaje, L-Gante fue claro: "Hay momentos y momentos, con ella hubo un montón. El fin era poner las cosas claras y creo que funcionamos mejor como amigos. Desde que estuve haciendo las buenas con Tamara no hablé ni crucé nada", dejando en evidencia que hoy su foco está puesto en Báez y en su hija.

Fue en ese mismo reportaje donde el cantante reconoció que dejó de seguir a Wanda Nara en redes sociales. “Sí, fue antes de ayer. Con esto se me borra un poco más de la mente, estoy enfocado en otras cosas”, dijo con sinceridad. Y al ser consultado sobre qué piensa Tamara de Wanda, volvió a ser contundente: “A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco. Olvidate. No sé qué piensa de ella, pero tampoco le pregunto”.