Camila Homs se negó a usar la camiseta argentina, confirmó su separación y le respondió filosa a Yanina Latorre

"Estoy separada. No estoy de novia pero estoy bien", blanqueó ante los micrófonos de Mañanísima, el ciclo de cable de Carmen Barbieri. Si bien confió que al encontrarse con Charly Benvenuto en Punta del Este semanas atrás "estuvo todo bien, compartimos momentos".

Camila Homs desfile La jaula de moda.jpg Camila Homs cerrando el desfile de La jaula de la moda (Ciudad Magazine), de la mano del diseñador Claudio Cosano.

En tanto negó la reciente acusación de Yanina Latorre, quien aseguró que la modelo administra perfiles falsos en las redes sociales para apuntarle a su ex, Rodrigo de Paul: "No tengo tiempo para eso. Si tendría tiempo para tener cuentas truchas… sería la número uno en cuentas truchas".

Al mismo tiempo, la cronista del programa de Carmen Barbieri reveló desde la costa atlántica que a Camila "Se le pidió si quería desfilar con la camiseta de Argentina, pero ella dijo que no 'no' por respeto".

No obstante, Camila Homs fue la figura principal del desfile organizado por el porgrama fashion de la misma señal que Mañanísima, La jaula de la Moda, y cerró el desfile vestida de novia de la mano de Claudio Cosano tras hacer varias pasadas con ropa interior y trajes de baño.

Yanina Latorre denunció que Camila Homs usa un perfil falso en Instagram para atacar a Rodrigo de Paul

En medio de sus vacaciones en Miami, en un reciente posteo en Instagram, Yanina Latorre lanzó un palito contra Camila Homs. La panelista de LAM (América TV) respondió preguntas del público y recibió una consulta sobre la ex de Rodrigo de Paul.

“¿Qué está pasando con Cami Homs y la ida a Madrid?”, le preguntaron a la angelita. “Que ella quiere ir obvio, y su ex quiere que vaya su madre con los hijos. Como hacen todos los papás separados. Claudia Villafañe llevó siempre ella a su nieto a ver al Kun. Cami sigue sin querer apaciguar las cosas. Y usa dos monigotes para filtrar inventos”, sostuvo la rubia.

Yanina Latorre posteo Camila Homs

Al ver ese mensaje en las historias de Yanina, en la cuenta @cami.homs.reina salieron a pegarle a la panelista de LAM (América TV).

Yanina Latorre posteo Camila Homs

La angelita deslizó que la modelo crea perfiles falsos en las redes para atacar a su ex, Rodrigo de Paul, y a su actual pareja, Tini Stoessel. “Recién una cuenta trucha que maneja Camila Homs me bardeó. Le contesté y borró las historias. Ya subo lo que borró! Avisenle a Camila Homs que si va a bardear que se banque la respuesta ¿O solo se hace la viva en pe… en Punta del Este?”, expresó Yanina.

Yanina Latorre posteo Camila Homs

“¿De qué provocación hablas, Cami?¿Un tipo que se separó y se enamoró de otra? ¿Quieres que suba tus amenazas? Las tengo todas. Dejá de insultar a la novia de tu ex”, siguió.

Después de unos minutos, Yanina advirtió que @cami.homs.reina dejó de existir. "Lloro. Camila borró la cuenta de fans Jajajaa. La borró ¿entendes? Me da la razón a mi. Si fueran fans reales no la borran me siguen bardeando a morir, ¿además que son fans de una ex?”, sentenció la panelista.