Camila Homs y José Sosa más enamorados que nunca: el plan que los ilusiona

Acto seguido, la conductora Lizy Tagliani le consultó: "¿Ya conviven?". "Convivimos hace ya un año y algo", le respondió Camila.

Por otro lado, Homs admitió que le gustaría tener su propio programa de cocina tras su paso por el reality de pastelería. "Lo que hice con Bake Off fue un sueño. Así que algún programa que tenga que ver con la cocina me gusta mucho", aseguró.

Por último, le preguntaron si le gustaba la conducción y Homs explicó: "La conducción me gusta, depende para qué. No me copan los programas de chimentos, de panelistas, que hablan de cosas sin saber, que se meten en la vida de los demás. Nunca lo haría en mi vida".

Camila Homs reapareció y habló del duro momento de salud que le toca vivir

Luego de la aplastante victoria de la Selección Argentina ante Brasil y la reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, muchos aguardaban la palabra o la reacción de Camila Homs.

Sin embargo, la modelo mantuvo un perfil bajo estos días debido a un problema de salud, que la obligó a hacer reposo y suspender algunas actividades.

En un reciente posteo en sus redes contó que tiene a una conjuntivitis viral y está recuperándose.

camila homs.jpg

Cami Homs subió una foto actual a sus historias en Instagram, donde nota que tiene el ojo inflamado, y explicó cómo se encuentra.

“Muchos me preguntan por mi ojo. Así estoy hoy, a 12 días del primer contagio. Me contagié también el otro pero el virus es más leve que el primero. Es conjuntivitis viral y se toma su tiempo en irse”, detalló.