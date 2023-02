Camila, la cantante que rompe barreras: "Sufría mucho bullying y la música fue lo que me salvó"

"No confiaba mucho en mí porque sufría mucho bullying y un día descubrí que era celiaca y ahí empezó mi tratamiento. Físicamente empecé a cambiar y ahí empecé a creer en mí, pero no por haber cambiado fisicamente sino que también hubo un cambio dentro mío que hizo empezar a decidirme a cumplir mis sueños, y ahí fue cuando decidí que podía cantar. La música fue lo que me salvó y me ayudó salir adelante", señaló Camila en diálogo con PrimiciasYa.

Después de prepararse unos meses comenzó a frecuentar peñas y eventos que fueron ayudando a desenvolverse cada vez con mas seguridad de si misma. A los 11 años tuvo su primer concurso televisivo en donde gano el premio "Gran futuro" que promocionaba al artista a seguir creciendo. En el año 2016 concurso nuevamente ganando el premio mayor en su categoría.

En el 2017 obtuvo el premio consagración del programa televisivo "Solo canto tv". Paralelamente también ganó varios premios más en distintos concursos de canto. En el año 2018 grabó su primer cd en el rubro del folclore argentino incorporando sus canciones inéditas. En el año 2019 formó su primer banda tropical bailable junto a sus músicos de su misma edad en donde participa su hermano que es baterista, comenzó una gran aventura recorriendo grandes escenarios hasta que la pandemia frenó el avance de esta hermosa banda que lleva por nombre Doble identidad alma joven.

Camila Mercado - Que Lastima Me Das (Video Oficial)

Desde el comienzo de la pandemia comenzó su travesía musical a través de las redes sociales y también aprendió a tocar la guitarra, desde ese entonces su carrera artística dio un giro inesperado con grandes sorpresas como el reconocimiento por parte de Pablo Serantoni (el productor más reconocido del país y dueño del programa televisivo Pasión de Sábado) quien la eligió para ser parte de los 6 elegidos para la gran gala que realiza a través de Instagram, gracias a esto tuvo la oportunidad de cantar en Córdoba capital el 26 de febrero del 2021 junto a Rocío Quiroz, una artista a quien ya había conocido desde muy pequeña y quien le inspiró a seguir creciendo y que trabaje duro por sus sueños que si se cumplen.

En ese momento fueron sus palabras que le marcaron el camino a seguir y luego en aquel nuevo encuentro después de tantos años otra vez Rocío volvió a dedicarle palabras que le dieron fuerzas para poder seguir ya que en esos días había pasado por la muerte de su tío, fallecido de covid, un golpe tremendamente duro para Camila. El 9 de mayo del 2022 viajó a Buenos Aires para conocer a Pablo y pudo grabar acústicos en el piso de Pasión, desde ese día las puertas de un camino artístico profesional se abrieron con ser TV producciones de la mano de Pablo y Adrián Serantoni, cuando el 3 de junio del 2022 firmó su primer contrato profesional.

El 5 de junio tuvo su primer presentación con Rodrigo Tapari quien la invitó a cantar un tema en el teatro Colonial y le dio la bienvenida a Ser TV, el 18 de agosto se presentó en el programa Canta Conmigo Ahora de Marcelo Tinelli, obteniendo 99 puntos de 100. Y ahora recorrió programas televisivos como Intrusos y hasta tuvo su gran debut en Pasión, ambos ciclos que se emite por América.

"Fue mi mayor sueño el de debutar en Pasión. Desde que era chiquita que miro Pasión con la familia. Y verme ahí en el escenario donde pasaron varios artistas y que me presente Marcela Baños fue mágico. También estar en Intrusos fue lindo, mi mamá siempre mira el programa y de golpe tener a Pasión e Intrusos ahí conmigo es algo increíble que no tiene palabras", indicó Camila.

De ahora en más, Camila sigue soñando y reveló con quiénes le gustaría compartir escenario: "Yo recién comienzo en el mundo de la música y me gustaría compartir escenario con todos, desde Ángela Leiva y Karina La Princesita hasta con Luciano Pereyra. Amo cantar".