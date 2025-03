Camila Mayan dio un detalle inédito de su situación legal con Alexis Mac Allister

Además, Cami Mayan se defendió de las acusaciones del entorno de Mac Allister, quienes deslizaron que todo lo que hace ella para montar un show.

"¿Por qué otra persona tiene que determinar lo que para uno tiene valor o no?", se preguntó entonces la influencer en clara referencia a todas las pertenencias que le quedaron en la casa donde convivía en Brighton, Inglaterra, con Alexis y no pudo recuperar. "Hasta mostré en un video de YouTube la foto de las cajas que habían y las que me encontré. Está todo grabado", aseguró. Además, la también modelo explicó que no tiene manera de saber cuándo habrá novedades en el frente judicial.

Vale recordar que tras su separación del futbolista en 2022, Camila Mayan le inició una demanda legal, reclamándole una compensación económica por los tres años que estuvo con él, en los que ella dejó su trabajo para acompañarlo en Europa.

La furiosa reacción de Camila Mayan cuando le nombraron a su ex, Alexis Mac Allister, en pleno vivo

En febrero pasado, Camila Mayan vivió un incómodo momento en Patria y Familia, el ciclo de Luzu TV, luego de que le nombraran a su ex, Alexis Mac Allister.

Todo sucedió en medio de un juego de preguntas y respuestas con Julieta Castro. La mediática le pidió a su compañera que completara la frase: “Según el chiste interno de Patria y Familia, cuando un joven heterosexual se acerca a mí, es porque quiere una foto con la…“.

Inmediatamente, la hija de Momi Giardina lanzó varias respuestas -todas incorrectas- y al final, como última opción, disparó: “¿La ex de Mac Allister?”.

Ahí, todos los conductores comenzaron a gritar y Mayan decidió abandonar el estudio. “Cami, volvé, no lo hice a propósito”, le dijo Castro a la influencer.

Acto seguido, volvió Camila y le recordó: "¿No ves que hay una sola palabra que no se puede decir?“.