Camila Mayan habló de los hombres y el sexo con una picante propuesta: "Que me escriban y..."

Y contó cómo se da sus encuentros íntimos con hombres: "La verdad que todos los pibes que conozco tienen mi Instagram, tienen capaz mi WhatsApp, que me escriban y hacemos algo”.

En esa línea, Camila Mayan fundamentó por qué en la actualidad no le gusta tanto la idea de ir a una discoteca para conocer a alguien interesante.

“No voy a ir a buscar al boliche, a ver si alguno... Porque después uno va y tiene que estar ahí pelotudeando a ver si ese te da bola. Y yo no voy a ir a estar toda la noche atrás de un pelotud... a ver si me da bola o no...”, expresó la estilista y licenciada en administración.

Y cerró sin ningún tipo de vueltas: “Si me quiere dar bola, que me dé bola, y si no me quedo sin cog... y me la re chupan todos”.

La mamá de Alexis Mac Allister reveló por qué no quiere que él tenga hijos con Ailén Cova

Tras el comienzo polémico del romance entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova, por entonces amiga de la expareja del futbolista integrante de la Selección argentina, luego del Mundial de Qatar 2022, hoy son una pareja totalmente consolidada.

En este contexto, y con una nueva copa lograda por el futbolista junto al conjunto albiceleste, fue Silvina Riela, mamá de Alexis, quien charló con Socios del espectáculo, El Trece, sobre la relación de su hijo con Ailén y por qué no quiere que tengan hijos por el momento.

“A ella la conozco hace muchos años, es amiga de la familia, siempre lo ha sido. Estamos todos muy contentos”, confió Silvina sobre la buena relación que mantiene con Ailén así como también celebró que pronto se irán a vivir juntos a la casa que compraron recientemente. Y fue allí cuando aclaró que por el momento no quisiera convertirse en abuela.

“Todavía no quiero ser abuela... Me encantarían los nietos, pero todavía son chicos, ni llegaron a los 30. Que disfruten esta carrera, que la vivan y disfruten la pareja”, argumentó totalmente sincera en post de que disfruten más tiempo de la pareja antes de que la vida les cambie por completo con la llegada de un bebé.